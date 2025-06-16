王思佳正面開戰！遭抹黑業績慘賠300萬　怒公開爆料者6線索：受夠了

記者孟育民／台北報導

女星王思佳近期頻頻深陷負面新聞，今（16日）週刊再度爆出她以80萬元價碼接下保健品代言人，但商品銷售卻相當淒慘，廠商光是代言費跟行銷費用就付出300萬元，最後連10萬元業績都達不到。她稍早和徐小可與劉伊心出席YouTube新節目《一起長大吧！》記者會，認為謠言根本不攻自破：「這件事情早上都還在笑，怎麼會有這種事情，品牌今天早上也有送花給我，希望用行動證明沒有這回事。」被問到知道究竟是誰在背後爆料，她直接提供6線索，正面開戰對方！

▲王思佳、徐小可與劉伊心開新頻道《一起長大吧！》，今晚9點正式上線。（圖／讀者提供）

對於被說業績下滑，是30年來業績最差，王思佳親自反駁：「謠言不攻自破，相信大家都有智慧，這種東西不用多說吧，上面就寫代言2個月，大家也不笨去查就知道，要這麼針對，對我跟品牌都不公平，我跟廠商一直都是保持良好互動，幾乎都是不斷續約，我也是一直拿成績證明自己，廠商也不笨，沒有人會做賠本的生意。」她認為自己被潑髒水，對方也沒拿出報表，「我也不知道前面的人（業績）怎麼樣，沒有要拉一個人墊背，我們一定是擋了別人的路才會被針對，這是一系列的東西。」

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▲王思佳正面回擊遭潑髒水。（圖／讀者提供）

王思佳坦言現在的爆料都沒有證據，都是空穴來風的謠言，面對捲入負面新聞，她甚至上個月才去打小人，也知道背後潑髒水之人是誰，「打小人的時候，我真的有把他名字寫上去，他改過兩次名字，我寫他兩個名字，聽說她在外面欠超多錢，很多人被欠2000塊，他還有前科，有被告過，可以去看Threads上面都有，他都用2個字在走跳，然後有兩個假帳號切換。」

▲王思佳直接提供線索。（圖／讀者提供）

王思佳表示已經隱忍許多，直言：「我真的受夠了，他手法很粗糙。我一直覺得有些人不會適可而止，我們真的沒時間理那些人，與其想拖垮別人，不如認真充實自己。」