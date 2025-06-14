小S 47歲生日放合照　派翠克暖送祝福　「希望S姊越早回歸越好」

記者葉文正／台北報導

藝人小S（徐熙娣）14日迎接47歲生日，這也是她首次在沒有姊姊大S陪伴的情況下度過，令人倍感心疼。大S於今年2月初在日本東京旅遊期間，因感染流感併發肺炎病逝，消息震驚整個娛樂圈，小S因此全面停工，並且為了照顧S媽搬去同住。小S主持《小姐不熙娣》搭檔派翠克今也在IG獻上祝福，並放上兩人合照，相當溫馨。

▲派翠克(右)放上與小S的合照。（圖／翻攝IG）

派翠克今天人在高雄工作，仍不忘放上跟小S合照，獻上祝福，派翠克表示：「希望S姐身體健康，也謝謝她帶給我溫暖，帶給大家歡樂。」除了溫馨祝福，也盼望小S早日回到崗位一起歡笑。

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▲小S(右)以前也沒聽說過有派翠克根大S的合照。（圖／翻攝自派翠克Instagram）

如今小S尚未回歸工作，派翠克則在IG放上一張兩人合照，畫面上小S笑容燦爛且開心，派翠克則開心比YA，派翠克透過經紀人表示，「的確有問候S姊，畢竟她還在休息中，比較難約出來慶生，但節目上希望她越早復出越好，」

派翠克之前也曾在IG曬出一張2014年1月1日和大S的合照，他透露那時剛跟家人在信義區跨年，「永遠記得看完美麗的煙火後，回頭依舊美麗，天啊！大S姐就在我左邊誒！我馬上跟我妹說『怎辦！我好想跟她合照』我妹就叫我快去啊！」結果大S用溫暖的笑容回他「好呀」，派翠克受寵若驚，「就這樣不可思議的拍完了，素顏的大S居然願意跟我合照，而且一拍完就回家了，我真是有夠幸運的！」

這篇PO文也釣出小S留言，「我都不知道。」派翠克也回，「還給妳的小驚喜。」並附上一顆白色愛心貼圖，讓許多粉絲看了都感到心暖暖的。