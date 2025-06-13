吳婉君曬出國照被抓包「趙駿亞在後面」　釣出本尊親回：看到鬼？

記者王靖淳／綜合報導

女星吳婉君3月底認愛藝人趙駿亞，並坦言交往8個月期間遭男方家暴、情緒勒索，後來她到醫院驗傷，並至中和警分局提告傷害及聲請保護令。不過最近兩人傳出復合且同遊海外，女方事後四度發文回應此事，昨（12）日更在社群PO出一張自拍近照，引來網友回應「看到趙駿亞在後面」，為此，她5字解答了。

▲吳婉君最近出國散心。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

吳婉君最近出國散心，並趁旅遊空檔在社群PO文分享近況，昨（12）日她曬出一張身穿白色上衣、頭戴深色棒球帽，手拿冰淇淋甜筒對鏡頭嘟嘴的自拍照，畫面曝光後，有名網友直接在她的照片底下留言「看到趙駿亞在後面」，結果意外釣出吳婉君回覆：「你看到鬼喔。」直接否認兩人一起同遊國外的爆料，留言曝光後，吸引其他網友朝聖按讚。

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▲吳婉君回覆網友留言。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

事實上，吳婉君在爆出疑似與趙駿亞復合、一起出國等傳聞後，先後在社群發聲，除了連發三則動態直問「我到底對不起誰」之外，同時也表示「家庭、感情是很私人的事情，我沒有隱瞞也沒有高調，只求大家可以互相尊重一下」、「我是一個人出國的。」內容曝光後，立刻湧入網友留言聲援「這是妳的事情，不需要交代」、「真的不用解釋，做自己就好」，不少人相當擔心她，希望她別再因感情事受傷。