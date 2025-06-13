蔡琴罕見曝光私密事　為了他台上痛哭：請見諒

記者蔡琛儀／台北報導

美聲天后蔡琴今（13日）起在台北國際會議中心開唱，選唱〈新不了情〉、〈被遺忘的時光〉等，還重現國語、台語以及英文歌，她以〈Five Hundred Miles〉獻給已逝父親。她表示，和爸爸同一天出生，因此自小特別得父親疼愛，擔任船長的爸爸，每次出海總不忘帶禮物給她，「有一年生日，爸爸送給我一個當時很拉風的手提收音機當禮物，我聽著它學歌也學英文。」

▲▼蔡琴想到爸爸，忍不住在台上大哭。（圖／記者李毓康攝）

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提到爸爸，讓蔡琴忍不住痛哭失聲，「只要談到爸爸、媽媽，我就忍不住，這段特別私密，請大家見諒。」也讓歌迷心疼不已。

蔡琴今開場身穿金色閃亮的優雅禮服現身，台北場三場門票全售完，足見天后魅力，她才唱到第四首歌就淚崩，感性說：「我覺得好感動，沒想到以我這個年紀還能獲得滿堂彩。」聽到有歌迷高喊「我愛妳」，蔡琴也罕見回：「我也愛你。」她表示：「我很少回我也愛你，但我覺得，現在該是我說我愛你的時候了。」

▲蔡琴今晚開唱。（圖／記者李毓康攝）

話才說完，蔡琴泛淚說：「我都不敢看誰坐在哪個位置，好多老朋友都在現場，還有每一位的歌迷，所以我的票都賣光了，你們都是我的好朋友，是不是？」

而她的演唱會更是吸引政、商、演藝圈人士都來朝聖，包括趙少康、郝龍斌、胡志強、盛治仁、鄭怡、周思潔也都現身。好友陳文茜本來也買了票要來演唱會，最後因為身體狀況，被醫生阻止，臨時沒有到場。

▼趙少康、郝龍斌、胡志強、盛治仁、鄭怡、周思潔來看蔡琴演唱會。（圖／記者李毓康攝）

之前30年為何沒來看？

回答我啊！喊出來我聽不到

搶不到票？我以前票很好搶，現在才變這樣，怎麼會知道，好啦好啦，