INFINITE南優鉉「隨身攜帶粉絲照片」超暖心！來台合作彭小刀真實反應曝

記者孟育民／台北報導

彭小刀、韓籍Youtuber肌肉山山合作韓星金荷娜、INFINITE主唱南優鉉、李濬榮拍攝客台實境節目《細細山路私密達》，今（12）日出席發布會，三位韓星特別為此快閃來台，而當南優鉉聽到彭小刀是5566成員他隨即喊大哥，反應相當有趣，彭小刀急忙說：「我不敢！他們很多粉絲標記我，要我教他們唱〈我難過〉。」

▲ 彭小刀（左起）、南優鉉、金荷娜、李濬榮、肌肉山山出席《細細山路私密達》發布會。（圖／記者黃克翔攝）

這次三人首次來台錄影，談及自己私下的個性，南優鉉透露自己是步調比較快速的人，「我連在韓國走路都很快，所以我不知道這次錄影會怎樣。」李濬榮則說：「我覺得我是比較急迫的人，但會擔心跑太快容易犯錯，所以通常會煞車一下，在工作要避免出錯，如果平常步調會比較慢，我喜歡散步，有時候會沒有目的，看要去哪都可以。」

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南優鉉接著笑說自己是P人，「我連行李都是今天凌晨才打包的。」被問到旅行會帶什麼？他寵粉地說：「我一定會帶在身上的必需品是粉絲照片，如果辛苦就會拿出來看一看。」下秒作勢從身上拿出粉絲照片，相當可愛。

▲▼南優鉉寵粉無極限，時刻心繫粉絲。（圖／記者黃克翔攝）



近期憑著《苦盡柑來遇見你》累積大量粉絲的大勢演員李濬榮，罕見接下台灣實境節目，他也表示自己是一個喜歡一直動的人，也喜歡用新的事物填滿生活，所以也很期待透過這個節目可以豐富生活，而平常喜歡畫畫的他，也希望透過這次機會可以把台灣山林風景畫下來。

▲李濬榮近期戲劇作品表現亮眼。（圖／記者黃克翔攝）

