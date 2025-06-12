鍾欣凌自認人緣差 　「七年沒交男友」竟然還找到老公

記者葉文正／台北報導

TVBS 42台節目《女人我最大》邀來由金牌製作人戴天易製作的新戲《拜六禮拜》主演群鍾欣凌、丁寧、孫淑媚，以及薔薔、李維維來和造型師陳孫華分享周末穿搭。《拜六禮拜》討論3位女主角在人生不同階段的迷惘，尤其在生活與事業都遭遇到問題，開始步入中年危機，藉戲探討現代人如何平衡身心與外在。

▲鍾欣凌提到自己七年沒男友。（圖／TVBS提供）

3人在戲中有各自感情問題，現實中3人的感情觀也大不相同，來賓唐綺陽從星座解析3人，丁寧透露曾以「離婚為前提」與丈夫相處，鍾欣凌則自爆因人緣不佳吃到苦頭，而且曾7年沒交男朋友。

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▲鍾欣凌找到的男友就是老公。（圖／TVBS提供）



唐綺陽表示，鍾欣凌的獅子座在感情中主動追求，極度自我中心，但又需要得到伴侶的讚揚，鍾欣凌在旁頻頻點頭認同，她透露小時候只顧自己，導致人緣很糟，「最怕上課分組，全班沒人要跟我一組，長大吃到苦頭，才明白世界不是繞著自己轉」，與她現在暖心形象極為不同。

對於感情，鍾欣凌十分積極，她過去曾7年沒交男友，嘗試過各種方法，直到用了最傳統的方式─朋友牽線介紹，才迎來戀情，她笑著說：「有一天我在旅遊路上，好友突然打電話來，說有男生想要認識我，那男生就是現在的老公。」話一說完，全場驚呼。

孫淑媚是魔羯座，喜歡有計畫性、傳統且保守，但陳孫華觀察孫淑媚的社群，對她不保守的品味讚不絕口，大誇她的穿搭走在潮流上，「她有點韓國藝人Jennie的樣子，五官與骨架都符合現在的審美，私下穿得好時髦」。鍾欣凌幫腔，每次見到孫淑媚，她一身都是有型的名牌；丁寧也爆料，有次殺青酒見到孫淑媚，忍不住大聲讚嘆：「妳穿的是什麼風格？」當天孫淑媚綁著2條辮子，套著超大件牛仔外套，丁寧大讚：「超級可愛，全身行頭與模樣宛如現實版的美少女戰士。」



丁寧是巨蟹座，唐綺陽點出巨蟹座容易情緒化，對另一半無條件的愛與自我犧牲，需要足夠安全感。丁寧回憶，有次面臨婚姻卡關，她向丈夫提出「現在以離婚為前提來相處」，她解釋，丈夫是孩子的爸爸，仍需要他，2人就先以沒有感情的狀態下互動，她進一步解釋：「這樣不管他做什麼事情，我就不會在乎了！」維持3天沒有感情的互動生活，丈夫招架不住，主動承認自己的錯誤，2人才又重修舊好。