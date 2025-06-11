黃子韜被網紅逼問「想離婚嗎」　真實反應曝光認：徐藝洋想讓我滾出家

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星黃子韜在去年12月與徐藝洋登記結婚，夫妻倆的逗趣互動也受到網友關注。黃子韜日前到網紅迪迪的直播間作客，結果被對方犀利問及離婚話題，掀起網友一陣議論。

▲黃子韜和徐藝洋在去年底結婚。（圖／翻攝自微博／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS）

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直播中，迪迪問黃子韜說：「你有想過跟你老婆離婚嗎？」男方先是笑說：「妳好好說話！」並再三強調從來沒有這樣的想法。接著，迪迪吐槽說：「那是你結婚比我晚，你還沒經歷到我這時候。」黃子韜則表示，自己和徐藝洋在一起的時間肯定比迪迪的三年還久，但又由於黃子韜在傳緋聞前期始終否認戀情，所以不敢說出確切的年份。

迪迪隨後又開玩笑說「你老婆肯定想過離婚」，對此，黃子韜回道：「她沒有想過要跟我離婚，但她有想過讓我滾出這個家。」迪迪聽了笑說：「我也是這麼想的，那是一樣的。」

▲迪迪對黃子韜的提問引發爭議。（圖／翻攝自微博）

不過，有不少網友認為迪迪的提問和發言太過涉及隱私、無禮，甚至有人質疑她「嫉妒徐藝洋」。對此，迪迪在黃子韜離場後解釋說，自己是因為深知黃子韜和徐藝洋感情非常好、男方很寵妻，才敢這樣開玩笑做效果。