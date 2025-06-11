75歲翁倩玉震撼宣布：最後一次大型個唱　召喚「TW ICE」白冰冰現身

記者蔡琛儀／台北報導

集「金馬影后」、「亞太影后」、「日本唱片大賞」等輝煌成績於一身的亞洲影視歌三棲天后翁倩玉，繼今年2月在台北國際會議中心開唱後，今（11日）開記者會宣布將在8月2日唱進高雄流行音樂中心；而當年翁倩玉、白冰冰、周思潔三人皆曾於同年代赴日發展，今周思潔不僅親自到場力挺，有工作在身的白冰冰則特別錄製影片表達祝福，並託周思潔代為獻花，主辦單位更準備白冰冰1:1人型立牌，三人首度「同框」合影。

▲ 翁倩玉將在高雄開唱，周思潔及白冰冰都送上祝福。（圖／記者黃克翔攝）

高流場館正是由翁倩玉哥哥翁祖模設計，這回由妹妹親自「開唱高流」，成就「哥哥設計、妹妹開唱」的傳奇組合，不過翁倩玉卻說，這次恐會是她最後一次的大型演唱會，75歲的她表示自己考量體力，未來可能只想唱一小時左右就好。她自曝上次台北演唱會在換裝時，就累到一度快昏倒，助理連忙讓她喝水以及營養品，回到日本後，更是直接放空一週。

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她透露這次演出會首唱一首爸爸生前填詞送給媽媽的歌曲，直呼爸爸超浪漫，歌曲都是傾訴對媽媽的愛意。單身多年的她，被問到目前感情狀況，幽默笑說現在有很多「喝茶」的朋友，且遍佈日本、台灣。談戀愛就會變成小女孩的他翁倩玉，回憶學生時期的初戀，曾和她的朋友套好招，驚喜飛到日本找她，讓翁倩玉至今印象深刻，直呼是她人生目前前三名浪漫的事情。

▲▼ 翁倩玉將在哥哥翁祖模設計的高流開唱。（圖／記者黃克翔攝）

此外，翁倩玉日前獲頒台南國立藝術大學名譽博士，肯定她在藝術、版畫上的成就，讓她開心不已，昨天還特地穿著博士服去看望99歲媽媽，讓媽媽也用日語直喊「太棒了。」