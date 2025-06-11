「正妹主播」大街擁吻機師新歡！環抱摟腰太閃　愛犬轉頭全程注視

▲王乃伃和機師男友5月29日晚間被本刊直擊推著娃娃車帶著「王乃球」出門，這對熱戀男女沿路黏在一起感情極好。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

30歲正妹主播王乃伃前年跳槽壹電視接下《狠狠抖內幕》主持，成為「最年輕政論節目主持人」，時報周刊CTWANT在5月29日直擊王乃伃有新歡，對象是航空公司機師Peter，兩人感情不僅已經高飛到可在大街上親吻放閃，還一起和女方家長共進晚餐，看來正妹主播工作換新，戀情也煥然一新。

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▲男友先輕吻王乃伃的秀髮，接著王乃伃環抱男友給予熱吻回應。（圖／本刊攝影組）



▲王乃伃勾著男友的手，男友則推著狗狗坐的娃娃車，一家三口的畫面很美。（圖／本刊攝影組）



5月29日晚間6點半左右，王乃伃搭上一輛白色特斯拉從台北市內湖離開，20分鐘後，車子直接開進她住處停車場。約15分鐘後，小倆口再度現身推著娃娃車、帶著愛犬「王乃球」出門。路口等紅燈時，Peter突然浪漫地親吻女友後腦勺，王乃伃順勢放開娃娃車，轉身勾住男友的肩膀並在對方臉頰獻上一個香吻，而娃娃車上的愛犬和本刊狗仔就這樣全程注視著兩人大街熱吻放閃，之後更環抱摟腰等過馬路，畫面宛如偶像劇般唯美。

▲王乃伃帶著男友去餐廳見父母，相約一起共進晚餐。（圖／本刊攝影組）



▲機師男友席間比手畫腳說話，王爸王媽則專心聆聽。（圖／本刊攝影組）



情侶倆邊推邊走邊聊，慢慢地散步到附近新開幕的百貨商場，2人1犬前往樓上的韓式餐廳，這時王乃伃的父母已在餐廳內等候女兒和未來女婿一起共進晚餐。用餐期間，4人邊吃邊聊、氣氛融洽，王乃伃男友Peter也多次充當跑腿，為大家拿調味料和加湯、補充鍋中食材，服務相當到位。

▲在等待打包食物的同時，王乃伃還餵了愛犬一口冰淇淋，不過狗狗並不太適合吃冰淇淋。（圖／本刊攝影組）



▲回家的路上，王乃伃和男友小倆口在女方家長面前，沒有半點顧慮地繼續曬恩愛。（圖／本刊攝影組）



仔細觀察當晚Peter和女友家長的互動，推斷他並不是第一次見女方家長，彼此都非常熟悉，用餐全程相當自在完全不拘謹，Peter甚至手中筷子沒放下就拿湯杓撈食物，食慾相當之好，就像是一家人一起吃飯百無禁忌。而王乃伃和男友也是有講不完的話，在父母面前談情說愛也很大方。結束歡樂的用餐時光，王爸先到櫃檯買單，4人品嘗完飯後甜品便下樓，在等待打包食物的同時，王乃伃還餵了愛犬一口冰淇淋。

▲隔天男友拎著公事包離開，包包上還掛著線條小狗的吊飾，看來也跟王乃伃一樣是愛狗人士。（圖／本刊攝影組）



回家的路上，小倆口在家長面前，沒有半點顧慮地繼續曬恩愛，展現出熱戀情侶般地甜蜜。進門後約10幾分鐘，Peter獨自開車出門，把車停在附近路邊停車格後再走路回去。30日早上9點23分，Peter獨自出門提著公事包駕車離去，除了戴上眼鏡，手錶換到左手外，身上行頭和昨晚一模一樣，公事包上面則有「線條小狗」的吊飾，看得出是個愛狗人士，也十分融入王乃伃的生活。

對於和機師男友Peter交往一事，王乃伃回應本刊表示：「謝謝你們的關心，Peter對我很好，我們很努力經營感情，希望能往好的方向走！」對於兩人的戀情相當大方公開。

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