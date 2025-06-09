韓星片酬飆天價！　Netflix也扛不住「祭出上限」數字曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員近年來片酬水漲船高，個個身價不斐，其中登頂的是靠著《魷魚遊戲》一躍成為世界級影星的李政宰，拍攝《魷魚2》的片酬達到單集10億韓元（約2200萬台幣），事實上業界對於演員們的片酬等級頗有微詞，不只對製作成本造成負擔，也壓縮到其他演員的片酬、工作人員待遇。近日，在南韓投資鉅額的Netflix，近期終於正式啟動對演員酬勞的調整機制。

▲Netflix屢屢推出高製作成本的大作，打亂了南韓本地市場的平衡。（圖／翻攝自官方海報）

根據韓媒報導，有業界人士指出，Netflix已為演員片酬設訂了「上限」，最高每集不得超過4億韓元（約880萬台幣），將對製作成本結構進行改革。自影視圈開啟OTT時代以來，韓劇製作費用迅速攀升，過去韓劇平均每集成本僅約為3至4億韓元（約663萬台幣～880萬台幣），自從Netflix斥資鉅額投入南韓市場後，單集成本飆升至平均20億韓元以上（約4.42億）。

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▲Netflix方傳出將設定片酬上限。（圖／翻攝自韓網）

例如今年初引起熱潮的《苦盡柑來遇見你》，據傳投入高達600億韓元（約13.2億台幣），而即將上線的《魷魚遊戲3》更傳出製作費高達1000億韓元（約22.1億台幣），而如此的天價製作費，普遍被認為與一線大咖轉戰串流平台有關。由於成本壓力沉重，導致南韓本土的製作公司紛紛不堪負荷，連帶造成整體作品產量減少。2022年共有141部韓劇問世，但2023年、2024年則分別減至123、100部，今（2025）年預計只會產出80部左右。

事實上，與其他國家的演員相比，南韓演員的片酬也高上許多，以鄰國日本為例，Netflix影集主角每集的片酬平均為1000萬日圓（約207萬台幣），南韓頂級演員的酬勞是他們3倍～10倍。

對於片酬調整消息，Netflix 9日向韓媒做出回應，強調依然會根據每部作品的需求來擬定預算，將會進行「有責任的投資」。但對於是否真的設定明確的片酬上限，Netflix並未給出明確答案，也未公開任何具體數字。