張穎穎斷開汪小菲3年「認曖昧小鮮肉」！　曝追求者撞臉張凌赫

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星張穎穎過去和汪小菲曾有一段情，後來分手鬧得相當難看，她也時不時會公開酸男方。張穎穎日前在直播中，自爆正在發展新戀情，而且是姊弟戀，其中一位追求者還長得像人氣男神，直說：「給菲傭嫉妒壞了！」

▲張穎穎在和汪小菲分手後撕破臉。（圖／翻攝自微博）

張穎穎在直播中回應網友關於準男友的資訊，表示：「多小？挺小的，暫時還不能跟你們說，因為我倆沒有確定關係。」語氣中帶點保留與神秘。不僅如此，她還笑說最近搬到杭州後，身邊突然湧現不少桃花，其中一個還長得像當紅小生張凌赫，「好多人就給我介紹，都直接帶到我家裡來了，真是服了，一下子就知道我住哪兒了。」

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▲張穎穎在直播中自爆有新對象。（圖／翻攝自微博）

張穎穎表示，她近來過得充實又緊湊，一邊工作一邊直播，每天還時不時要應付追求者獻殷勤，並諷刺汪小菲的支持者說：「媽呀，給菲傭嫉妒壞了，覺得找了個年紀小的就不行了，我還沒開始呢，你們先別嫉妒了寶貝。」

被問到是否是為了氣汪小菲才找小男友，張穎穎立刻否認：「我這個人很真實，不會為了氣別人，消耗自己的感情，要不然我早找了，分開就找了。」她透露自己已經三年多沒談戀愛，「我老老實實的，我工作我幹活，我從早到晚，每天直播七、八個小時，都不認識男的。」強調自己是靠緣分認識新對象。

▲汪小菲和妻子Mandy在上月舉行婚禮。（圖／翻攝自小紅書／汪小菲）