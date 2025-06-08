袁惟仁臥病7年成植物人...女兒20歲了！她悲吐與爸爸「1遺憾」

▲陸元琪最近分享女兒滿20歲，因為袁惟仁如今成植物人，女兒也說出她的一大遺憾。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

圖文／CTWANT

女星陸元琪與音樂人「小胖老師」袁惟仁有過一段婚姻，兩人在2016年離婚後，她獨自帶著兒子袁義與女兒袁融，轉眼間袁融已經滿20歲，陸元琪也在臉書吐露這些年看著女兒長大的心聲；而袁融曾向陸元琪表達一大遺憾，是因為腦溢血臥病7年如今呈現植物人狀態的父親袁惟仁有關。

陸元琪今（8）日在社群臉書上發文透露女兒袁融已經20歲，她憶起某天母女倆閒聊，女兒好奇外公當時怎麼把手交給父親的，陸元琪就告訴她婚禮當天的狀況，女兒聽完後表示，「我嫁人那天…把拔應該還是沒辦法牽著我…」，陸元琪雖看著女兒臉上笑笑的，但她知道其實女兒充滿了遺憾。

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而陸元琪馬上告訴女兒，「妳還有一個很棒的葛格喔！他會牽著妳的」，然後想了幾秒又說，「牽著牽著…他可能會把妳用力推出去說…快帶走快帶走」，然後母女倆不約而同地哈哈大笑，但陸元琪明白她們只是試著暫時忘掉那個遺憾。從陸元琪的文中得知，她與兒女這些年來，都是在遺憾中想辦法快樂活著。

除此之外，陸元琪還說袁惟仁替兒女取名的小故事，因為兒子叫做袁義，他本來想把女兒取作袁情，他認為這樣子兒女才會「有情有義」，雖然讓身為母親的她忍不住翻白眼，但陸元琪還是對兒女說，「想念他的時候不要太難過，因為他真的很好笑的」。

據了解，袁惟仁在2018年跌倒腦溢血，2020年又在台東住處摔倒，臥病在床多年，如今已呈現植物人狀態。

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