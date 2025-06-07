偷吃靈療大師「前天氣女孩反擊了」！　吐婚內委屈：幫老公還百萬債

圖文／鏡週刊

天氣女孩成員劉玳妍（ICE）遭老公葉澤毅爆料，出軌國際心靈網紅阿卡莎納，並且已經帶著孩子飛往杜拜和對方同居。除了感情糾紛外，兩人還有金錢的糾葛，劉玳妍友人向本刊透露，其實因男方財務問題，劉玳妍用自己賺的錢幫忙還了約一百萬，在這段婚姻中也受了不少委屈。

劉玳妍移情別戀，愛上心靈網紅並跟對方雙宿雙飛，而她的婚姻中，金錢也是極大的糾結點。劉玳妍友人表示，「在這段婚姻中，劉玳妍沒有少付出。」比如說老公葉澤毅家中有財務問題，劉玳妍幫忙還了一百多萬，而這全是靠劉玳妍平時投資股票所賺來的收入，家務開銷也都是劉玳妍在出，但她也沒跟老公計較。

友人形容，其實劉玳妍就是個「活在當下」的人，「她認為生命無常，如果有想做的事情就要去做，如今就是不愛她老公了。」對於葉澤毅的指控，她不願再起紛爭，也希望對方好好的，「祝他的未來能夠幸福。」

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▲劉玳妍老公出示證明，稱也有借錢給女方。（葉澤毅提供）

只不過葉澤毅聽到劉玳妍的說法，提出匯款證明表示，「她確實有幫我在低潮的時候還錢，大概一百萬上下，但房子裝潢三百多萬元跟四年的家庭費用都是我支出的，她股票套牢的時候我也幫她借了一百五十五萬。」

並稱：「我覺得夫妻彼此為家庭的付出，應是不留餘力的且相互扶持不計較的。想不到在分開後卻開始翻舊帳計較過往金錢上的付出，那麼我也可以提出過往我的付出，這些我全部都有相應的證據。」

但劉玳妍友人表示，並不是要跟他計較，只是想表示雙方都有付出，且女生跟葉澤毅借的錢一直都有在還，現在也沒剩多少了。



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