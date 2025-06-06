賈靜雯「鉛筆腿基因太強」！19歲梧桐妹完美遺傳…中空近況照曝光

記者潘慧中／綜合報導

19歲星二代梧桐妹（Angel）是賈靜雯的大女兒，不時會和粉絲交流生活點滴。她6日便在社群網站上傳一張與媽媽的合照，母女倆一同換上短褲，讓人不禁驚呼：「鉛筆腿基因好強！」

▲梧桐妹和賈靜雯一起穿短褲出門。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



照片中，可以看到梧桐妹放下一頭長髮，戴上灰色棒球帽，身穿黑色低胸背心，中空短版剪裁辣露小蠻腰，下半身搭配熱褲，自信展現纖細長腿。

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▲梧桐妹日前不時會露美腿和賈靜雯一起逛街。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



身旁的媽媽賈靜雯更是不遑多讓，她穿著黑色外套，搭配白色上衣和牛仔短褲，完美襯托出筆直美腿，加上墨鏡和手拿咖啡的輔助，讓她整個人更是氣場全開！

▲梧桐妹近年打扮得越來越有女人味。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



事實上，梧桐妹打扮得越來越有女人味之後，賈靜雯曾表示畢竟大家都年輕過，當了父母後就知道「心臟要夠強大」。相較之下，她透露修杰楷管得更多、宛如教官一樣，原因是她容易心軟，有一部分育兒的問題交由老公管教比較適合。