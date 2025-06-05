獨家／林千又回應髮廊指控「我頭髮是自己吹乾」　「我是說我他媽的不是穿拖鞋」

記者葉文正／台北報導

林千又今年4月28日下午預約到知名「Moon Hair Studio」髮廊洗髮，店內技術員幫她進行洗髮服務，業者還與她寒暄，當時林千又穿著是輕鬆的居家風格，被稱是穿著拖鞋，造型師看到她還說「你穿拖鞋來，應該住在附近對吧」，但後來雙方有消費糾紛，髮廊指稱林千又說了「他媽的」並堅持提告，對此林千又也正式回應了。

▲林千又再度被捲入是非。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

林千又對於「Moon Hair Studio」服務態度感到不能理解，更否認指控，她表示：「我一進去他就說我穿拖鞋，我穿的是一雙34000元的Dior Star運動鞋，他說是拖鞋，真的很沒禮貌。」並解釋自己是說：「我是說我他媽的不是穿拖鞋，不是在罵他。」

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▲林千又日前在西班牙聖家堂。（圖／林千又提供）

林千又說，我可以理解他們如果忙可以跟我說，請等一下，或不好意思，但完全沒有說，而且他們是一個設計師服務4個顧客，還問隔壁的人說，我們一直以來都是一個設計師服務四人對吧？我看他們忙我還幫我自己吹乾，你知道他回我什麼嗎？他說是你自己要吹的，我們沒叫你吹，但我洗好頭沒人幫我吹，這樣會感冒頭痛吧。」

▲林千又也有委屈要說。（圖／林千又提供）

林千又無奈表示，「我的頭髮最後是這樣的(如圖)，設計師完全沒碰到我頭髮，是我跟助理一起吹乾的，只有吹乾而已，設計師還問我 我吹乾了嗎？為何他自己不來摸？」並說要給錢他們還不拿，不明白洗一次頭要收六、七百的店，服務態度竟是如此。

▲林千又離開髮廊時頭髮還是亂的。（圖／林千又提供）

她也委屈表示：「我覺得，自從10年前媒體開始寫我不好之後，大家總是針對我，卻不覺得自己有問題，因為針對我比較簡單，比較會一面倒，不管店家對與錯，都是我的錯，都是我的問題。」認為媒體也要公道，不能單憑一面之詞去報導。

▲林千又說自己是穿這雙運動鞋。（圖／林千又提供）