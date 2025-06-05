陳奕求婚成功「深V露肌」露面！愛妻傳懷孕回應了　親曝婚禮進度

記者黃庠棻／台北報導

男星陳奕在去年爆出與「五分埔成衣千金」紀曦晨熱戀，於今年年初認愛，當時透露兩人已經交往10個月，5月30日女方曬出一段求婚影片，高調宣布他已經求婚成功的好消息，今（5）日更被爆料已經傳出懷孕好消息。對此，陳奕稍早出席活動也回應了此事。

▲陳奕求婚五分埔成衣千金成功！交往1年訂終身。（圖／翻攝自Instagram／c.cc__5）

陳奕今（5）日出席「台流來襲」劇集聯合行銷記者會，擔任台劇《男公館》的製作人兼主演，帶領張立昂、吳思賢、羅宏正、石知田、李千娜、周曉涵、邱偲琹、孫沁岳、林輝瑝一同現身，他穿著一套深V西裝大秀減了17公斤的健壯身材。

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▲《男公館》出席「台流來襲」劇集聯合行銷記者會。（圖／記者黃克翔攝）

被問到剛求婚成功，陳奕笑說其實自己一開始也會怕「求婚失敗」，不過兩人本來就以結婚為前提交往，在《男公館》殺青後才決定走入人生下一階段，而他戲瘦身17公斤，身材也練出結實肌肉，但老婆卻更喜歡以前的他，笑說「現在變得比較不好抱，以前抱起來比較舒服」。

▲陳奕求婚五分埔成衣千金成功！交往1年訂終身。（圖／翻攝自Instagram／c.cc__5）

至於婚禮進度，陳奕透露跟紀曦晨已經有去試婚紗，將會在6月中先舉辦訂婚宴，儀式會比較簡單，像是家宴一樣，婚禮的話因為兩人年紀都逢九，應該會選在明年舉辦，婚戒的部分因為兩人的姓氏都是C開頭，特地放入戒台，但對於價格閉口不談，表示「結婚戒是無價之寶」。

▲陳奕求婚五分埔成衣千金成功！交往1年訂終身。（圖／翻攝自Instagram／c.cc__5）

而老婆紀曦晨今（5）日傳出已經懷孕的好消息，陳奕露面時露出尷尬微笑，僅低調說道「好消息如果可以說的時候一定會告訴大家」，更脫口表示妻子在拍攝婚紗照時有穿高跟鞋，拍完就會脫掉，但是否因為懷孕著急脫下，他則打太極笑說「因為穿高跟鞋會累啦」。