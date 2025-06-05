「國民表妹」李雅英穿性感短裙當外送員！ 南珉貞大談心碎故事

記者葉文正／台北報導

近年韓籍啦啦隊女神美麗身影陸續加入中華職棒各球團啦啦隊，在台掀起韓系旋風，吸引民眾目光，其中由Fubon Angels邀請來的「國民表妹」李雅英、「台妹小南」南珉貞日前合拍《誅仙世界》PC遊戲廣告，兩人大方分享自己的感情觀及未來工作規劃，近期因中文鬧出不少趣事的兩人也在現場互相吐槽對方的中文程度，連中文相較流利的南珉貞都直呼：「中文台詞真的好難！」考慮當一個不說話的外送員應該可以比較輕鬆。

▲李雅英持劍演出仙氣十足的人氣遊戲角色-陸雪琪。（圖／《誅仙世界》提供）

李雅英及南珉貞日前扮成古代女俠拍攝廣告影片時在花博爭豔館被眼尖民眾認出，當時李雅英與南珉貞經紀公司避答是否接下新代言，今日正式釋出兩人擔任《誅仙世界》陣營應援大使拍攝的廣告影片。

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▲南珉貞古裝扮相。（圖／《誅仙世界》提供）

同為Fubon Angels的李雅英及南珉貞平日身為同團戰友培養情同姊妹的好感情，這次兩位扮演《誅仙世界》兩個不同陣營的陣營應援大使，李雅英以陸雪琪的白衣空靈仙氣形象代表「天衡盟」，南珉貞則是以碧瑤綠衣仙氣可愛形象代表「逍遙宗」，兩大啦啦隊女神在拍攝現場也發揮應援大使的特質，撒嬌要工作人員加入自己的陣營，現場工作人員苦笑表示：「妳們不要爭寵，我會兩個陣營都加入！」，讓拍攝現場笑果十足。

▲南珉貞拍攝笑果佳。（圖／《誅仙世界》提供）

南珉貞表示自己的愛情觀跟碧瑤有很大的差異，她提到自己是一個很理性及被動的人，大部分的時候都是扮演著等待、鼓勵及支持的角色，不會對另一半生氣或是強求太多，所以她看見碧瑤為愛追求甚至犧牲生命的樣子，也讓她感到很衝擊又敬佩。

李雅英則表示因為一直以來對自我要求非常高，雖然大家常常稱呼她為女神或是仙氣十足等，但她卻認為自己其實內心是非常剛毅的類型，加上過去就聽過《誅仙》，對「善與惡的界線」對這段故事印象很深刻，所以在這次拍攝時能夠快速帶入角色情緒中，自己也非常欣賞陸雪琪剛烈又獨立個性。

除兩人合拍的廣告影片，李雅英和南珉貞也在社群影片中分別化身性感俏皮的外送員，為玩家送上特製的「雪蓋琪異果珍誅仙奶」及「碧螺春瑤瑤珍誅仙奶」，號召玩家加入自己的陣營，影片中李雅英穿著白上衣搭配小熱褲，加上啦啦隊經典的三十二撞為玩家送上「雪蓋琪異果珍誅仙奶」，讓玩家直呼：「這輩子遇過最喜歡的外送員！」

李雅英也表示因為家人在韓國經營餐飲業，讓她對在台灣加盟手搖店很有興趣，不過被問到如果之後開店是否會考慮推出「雪蓋琪異果珍誅仙奶」的品項，則低調回覆還沒有明確計畫，如果真的開店了還請大家多多捧場；熱愛台灣美食的「台妹小南」則是對歌手夢比較有興趣，笑說在拍攝過程中好幾次想在現場高歌飆唱，希望品牌之後可以找她擔任主題曲的主唱，更透露有機會在今年底發行第一首自己的單曲！但每次提到珍奶，「台妹小南」都不忘強調非常喜歡巧克力珍奶。