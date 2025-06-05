「格雷女」達珂塔強生情斷酷玩主唱！　

▲達珂塔強生與未婚夫克里斯馬汀經歷近8年交往，最近被爆徹底分手。（圖／翻攝自達珂塔強生/克里斯馬汀IG）

圖文／鏡週刊

「格雷女」達珂塔強生2017年與英國天團「酷玩」主唱克里斯馬汀交往，2人曾在2020、2024年被爆訂婚，但交往期間也傳出多次分合，不過外媒《People》已踢爆這段相差13歲的叔姪戀已分手，而且是「徹底BE」。

現年48歲的克里斯馬汀曾是好萊塢女星葛妮絲派特洛的前夫，2人育有一雙兒女，但於2016年結束維持13年的婚姻（2014年已先宣布分居），克里斯馬汀隔年就與達珂塔強生打得火熱。

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翻開克里斯馬汀與達珂塔強生的戀情演進史，2019年2人就曾傳出短暫分手，據傳克里斯馬汀催促女方生小孩，但當時才30歲的達珂塔強生還是事業上升期，根本不願當媽，但分手後很快又復合；2024年8月再傳分手，但雙方公關馬上就闢謠。知情人士透露，克里斯馬汀與達珂塔強生近幾個月試圖努力挽回戀情，改善雙方關係，但都已知無法再繼續維持下去，他們彼此都有個人的優先事項和工作，不太可能為對方犧牲或是放棄。

巧合的是，克里斯馬汀前後兩任戀人都是不折不扣的星二代，前妻葛妮絲派特洛已故的父親布魯斯派特洛是電視製片人和導演，母親布萊斯丹納則是著名演員；達珂塔強生的演藝世家背景更是輝煌，爸爸是80年代超夯影集《邁阿密風雲》男主角唐強生，媽媽梅蘭妮葛瑞菲斯曾憑電影《上班女郎》中的表演獲金球獎，繼父更是拉丁情人、坎城影帝安東尼奧班德拉斯；甚至連她的外公外婆也都曾當過演員。好萊塢星二代比比皆是，但星三代還能有出息的人就不多了，達珂塔強生雖然靠著家族庇蔭，拿到不少好資源，不過演出索尼的蜘蛛人衍生電影《蜘蛛夫人》，因電影品質與口碑之糟糕而被罵翻，自己也「勇奪」金酸莓獎最爛影后，元氣大傷。

▲達珂塔強生接拍索尼蜘蛛人衍生電影《蜘蛛夫人》，怎知電影口碑奇爛無比，她也抱回金酸莓獎最爛影后。（圖／翻攝自達珂塔強生IG）



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