不是吳姍儒！傳小禎接替Melody主持棒　經紀人認了「有收到邀約」

記者孟育民／台北報導

自Melody請辭《11點熱吵店》，節目後續動向成外界關注的焦點，今（4）日周刊爆出「Sandy」吳姍儒私下積極接洽主持棒，有意和沈玉琳搭檔主持，不過此說法立馬被吳宗憲打臉，強調女兒工作滿檔已婉拒邀約。如今又有傳言其實主持棒是由小禎接下，明天更將攝影棚試水溫。對此，小禎經紀人也回應了！

▲不是吳姍儒！傳小禎明天要代班《11點熱吵店》。（圖／翻攝自小禎、吳姍儒臉書）

根據《Yahoo新聞》報導，製作單位目前因為還沒有確定要找誰，所以希望以試水溫的方式來尋找適合和沈玉琳搭檔的對象，小禎將在明天進棚錄影，對此，《ETtoday星光雲》求證小禎經紀人，對方則回應：「我們的確有收到電視台邀約。不過相關的安排都還是遵照電視台那邊。」而沈玉琳稍早也表示，「謝謝大家對節目的喜愛，我沒有預設想法，就遵照電視台的安排。」也透露並無接到任何人來引薦的電話，會尊重電視台的決定。

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▲Melody、沈玉琳合作多年，早已有默契。（圖／TVBS提供）

《11點熱吵店》主持人選備受關注，TVBS對外表示：「對於主持人選，製作單位正在積極討論安排中，若有進一步消息可以分享，會盡快讓大家知道，謝謝大家對《11點熱吵店》的關心與支持。」