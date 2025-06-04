揚言不再扮演路克天行者　馬克漢米爾堅辭《星際大戰》

▲馬克漢米爾堅持不願意再重返《星際大戰》系列作品，甚至連客串也不想。（迪士尼提供）

圖文／鏡週刊

儘管前後共演出5部《星際大戰》（Star Wars）電影，並且受邀在其他衍生系列影集中客串，馬克漢米爾（Mark Hamill）幾乎就等同於「路克天行者」的代名詞，但他心意甚決，表示未來不會繼續出現在《星際大戰》系列作品，讓粉絲感到驚訝。

在2017年推出的《STAR WARS：最後的絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi），馬克漢米爾扮演的路克天行者雖然死了，但之後也在電視劇《曼達洛人》客串演出年輕版的路克（當然是用電腦特效逆齡），但現在他表示未來連這樣的機會也都不會存在，「我非常感謝製片人喬治盧卡斯（George Lucas）讓我參與《星際大戰》，這部當年可是史上最昂貴的低成本電影，但我們從來沒想過會變成一個龐大的系列作品，並成為流行文化的一部分。只是我的條件有限，特別是我的時間。我很感激大家，但我想應該還是專注在發展其他新角色上比較好。」

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這番話當然是針對盧卡斯影業，近期表示有意繼續開發新的電影，故事會延續《STAR WARS：天行者的崛起》結束後的15年，講述繼任絕地武士芮的故事。而按照過去的設定，絕地武士的確可以跟死去的師父對話，他們會以「絕地英靈」的形式出現，所以觀眾也期待馬克漢米爾應該可以再度登場。但是他本人否定了這樣的可能性，還不忘消遣這樣的設定，「順便一提，當我在《STAR WARS：最後的絕地武士》消失的時候，我的長袍掉下來了，所以我絕對不可能赤裸裸地以『絕地英靈』方式出場。」

不過粉絲一直拿過去的作品解釋，表示就算絕地武士死掉時、長袍落地，還是能夠以「絕地英靈」的形式出場，不見得會赤裸裸的，像是《STAR WARS：天行者的崛起》就是最好的例子，更早之前的《帝國大反擊》《絕地大反攻》也都是如此。

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