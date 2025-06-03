《滿血復活》導演為戲找死靈法師　恐怖嗨喊：想來台灣找殭屍

文／電癮好選喆

好萊塢話題新片《滿血復活（Bring Her Back）》不只戲劇驚悚、現場訪問也猛料連發！由YouTube轉戰電影圈的雙胞胎導演兄弟檔Danny 和Michael Philippou接受《電癮好選喆》獨家專訪，從開場就展現700萬Youtuber的整人功力─讓主持人簡立喆以為自己被放鴿子，竟是設計好的惡作劇！整場訪問驚喜滿滿、笑料不斷，還爆出他們曾為拍片與「死靈法師」對談，研究讓屍體復活的儀式，直呼：「我喬裝才敢見他！」

而主持人簡立喆也分享「殭屍」傳說：「你們聽過華人的『趕屍』嗎？是用跳的、屍體會自己跳回家的那種！」讓兩兄弟驚呆：「這我們一定要試試！」當場承諾：「電影宣傳完就飛台灣抓鬼！」

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▲ 圖／Sony影業提供、截取自《電癮好選喆》

訪談中聊到電影中驚悚的復活儀式橋段，Danny認真表示：「我們確實跟一些超瘋的人聊過，他們真的相信起死回生的法術，還描述了超暴力的喚靈過程！」，兩兄弟還搞笑互相補刀：「別以為我們去挖屍體練習邪教儀式…才沒有啦！」現場氣氛驚悚又爆笑。

聽到亞洲古代傳說「趕屍」，兩人更是瞪大眼：「你是說，屍體會自己跳回家？太瘋狂了！我們一定要去台灣找看看有沒有！」並笑說以後拍片搞不好會考慮在台取景：「永遠不要說不可能！」

談到靈異經歷，Danny分享了祖父過世後深夜回家「洗碗」的故事，自稱這是他親身經歷的鬼故事，結果當場被另一位導演Michael吐槽：「什麼鬼會洗碗啦，拜託！」全場笑瘋。

最後雙胞胎導演檔還再三保證：「我們一定會來台灣！」。由A24出品的《滿血復活（Bring Her Back）》號稱今年最驚悚的電影，現正熱映中。