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胡文英被酸「每次哭都不是真的」　喊告圤智雨：不道歉就報警

記者蔡宜芳／綜合報導

「凍齡美魔女」胡文英上月因在三峽車禍現場拍片的舉動，引發不少網友批評，她也為此澄清道歉。而她連日以來的爭議，被網紅導演圤智雨懷疑是為博流量，對此，胡文英於3日做出回應，並要求圤智雨道歉，否則將報警。

▲▼胡文英被酸「每次哭都不是真的」喊告圤智雨。（圖／翻攝自胡文英IG、圤智雨臉書）

▲胡文英不滿圤智雨稱她假哭作戲。（圖／翻攝自胡文英IG、圤智雨臉書）

圤智雨日前在社群發了一篇名為「胡文英的黑紅哲學」的文章，指稱胡文英的行銷手法都很奇怪，包括哭訴社群帳號被永久封鎖又復活、三峽車禍現場拍片被炎上等，「我只能說不要被她的行為帶風向，因為她每次的哭都不是真的，只要是人都知道，她的行為偏差是因為想要更多人看到，所以對這個人認真你就輸了。」並直言：「請相信我，她接下來的行為，還是會繼續挑戰台灣人的極限。」

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▲▼胡文英被酸「每次哭都不是真的」喊告圤智雨。（圖／翻攝自Facebook／圤智雨 雨的十二時辰）

▲圤智雨發文。（圖／翻攝自Facebook／圤智雨 雨的十二時辰）

對此，胡文英3日以影片回應表示，關於三峽車禍拍片的事件，她已經做出澄清，就不再多做說明。針對社群遭停權卻又恢復一事，胡文英也說明表示，自己因處於「紅標」狀態，被臉書停權長達九天，且曾提出兩次申訴皆未獲回覆，直到第九天才被官方認定為誤判並恢復帳號，「那時候我甚至寫了一封信準備寄到美國總部，還沒寄出帳號就回來了。」對於被質疑操弄社群平台，她反問：「臉書這麼大一個公司，我是股東嗎？我有權利操控臉書嗎？」

▲▼胡文英被酸「每次哭都不是真的」喊告圤智雨。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）

▲胡文英拍片回應圤智雨。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）

而對於在日本黑部立山疑似「失溫作戲」的質疑，胡文英表示當時情況危急，身邊共有三位朋友可作證她的身體狀況確實不佳，甚至瀕臨死亡邊緣，「當時我真的凍得快要受不了，一直在抽動，頭暈目眩。」即便後來回看影片覺得畫面略顯滑稽，但她強調「不會有人拿自己的生命開玩笑」。至於「為什麼在那種情況還會拍片」，胡文英則回應表示，同行都是演藝人員，拍攝只是想留下紀念畫面。

胡文英最後喊話圤智雨，要對方拿出具體證據，不要僅憑主觀臆測發表不實指控，「今天如果你不下架這篇貼文、不跟我道歉的話，我就會去警察局申告，也會去法院對你提出申訴。」她強調這番聲明是為了捍衛自己的清白，拒絕再被誤解或惡意抹黑。

▲▼胡文英被酸「每次哭都不是真的」喊告圤智雨。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）

▲胡文英要求圤智雨道歉，否則要去報警。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）

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