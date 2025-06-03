SEVENTEEN爆內鬨！　DK崩潰大喊：哥你能不能先待著

記者蔡琛儀／台北報導

南韓綜藝鬼才羅暎錫（羅PD）攜手人氣男團SEVENTEEN打造全新節目《NANA bnb with SEVENTEEN》，延續《NANA TOUR》的爆笑風格，製作單位為了保住偶像形象，刻意謊稱拍攝的是「出道10週年特輯」，要求全員穿著正裝現身。豈料SEUNGKWAN一踏入現場就看穿端倪，懷疑地連問：「這是NANA TOUR吧？」讓工作人員驚慌失措，緊急通報羅PD，網友笑翻：「綜藝雷達開太強！」

▲韓綜《NANA bnb with SEVENTEEN》。（圖／Hami Video提供）

節目中SEVENTEEN為爭取晚餐食材，挑戰「人物問答」遊戲，鬧出不少笑話。當Super Junior圭賢與aespa成員Winter成為題目時，JUN率先用中文答對「圭賢」，THE 8秒補：「他講對了！」羅PD卻懷疑他們「私下串通」。另一題DK把Winter答成Jennie，全場傻眼，THE 8還補刀：「這真的有點嚴重…」DK當場下跪道歉，笑料十足。

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SEVENTEEN也在節目中展現「自煮」能力，由DK和JOSHUA領軍準備泡菜鍋。HOSHI雖然熱心想幫忙，卻頻頻誤解指令，從拿剪刀想直接剪蔥進鍋、到聽錯「加辛奇」變成「放大蔥」，讓DK忍不住崩潰大喊：「哥你能不能先乖乖待著！」料理場面宛如一場即興綜藝秀，笑果爆棚。節目2日起每週一在Hami Video獨家播出。