羅志祥隔9年澳門開唱！　「30年回憶錄」曝光粉全看哭

▲羅志祥澳門開唱。（圖／棋人娛樂製作Chessman提供）

記者翁子涵／台北報導

羅志祥《30巡迴演唱會》上月31日於澳門銀河綜藝館開唱，相隔9年再次來澳門，他嗨喊：「澳門的歌迷們好久不見！」今年正式踏入出道三十周年，小豬格外感觸向全場粉絲表達感謝之情，隨即演唱的經典代表作《愛不單行》，配合澳門站首發影片，回顧小豬不懈努力的演藝歴程，無數經典片段及造型，讓不少人紅了眼眶。

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▲▼羅志祥唱跳多首經典歌。（圖／棋人娛樂製作Chessman提供）



為了與歌迷們一起重溫出道至今的點滴，特別準備了多首羅式經典情歌，《第二順位》、《小丑魚》、《不具名的悲傷》、《我不會唱歌》、《好朋友》、《愛轉角》等一首首抒情金曲連發；現場歌迷更自發亮起手機電筒，為小豬的歌聲點亮銀河夜空，回憶那些一起編織的青春歲月。

羅志祥帶領一眾舞者解鎖最強舞力，大跳《Trap Game》、《No Joke》、《精舞門》以及新作品《舞狀元》，讓全場粉絲歡呼吶喊不已！，次演出不僅是小豬音樂生涯的里程碑，更是他與一路陪伴支持的歌迷之間，最真摰動人的歡慶派對，為此，澳門歌迷特別預備了祝賀禮物，向小豬送上誠摯祝福，承接這份窩心暖意，接下來演唱的兩首對唱情歌《有點愛》和《戀愛達人》，彷彿象徵小豬與歌迷們的約定，在未來的日子依然彼此相伴扶持。

