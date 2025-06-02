蔡瑞雪：我很喜歡我現在的樣子！　「遭疑進廠維修」20字洩心聲

記者王靖淳／綜合報導

「北一女神」蔡瑞雪日前在社群限動PO出一張抬頭撥髮的近照，不料卻被網友發現她的鼻子變尖，甚至形容像是童話角色小木偶，質疑她進廠維修，引發兩派網友留言討論。為此，她稍早曬出近照20字發聲了。

▲蔡瑞雪在限動曬出近照。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

透過蔡瑞雪今（2）日在限動分享的照片可見到，她身穿一件黑色細肩帶上衣，完美展現她的鎖骨線條，並將頭髮盤起來，眼神看向鏡頭，臉上的精緻妝容，襯托她的好氣色。面對有網友在Dcard發文提出質疑，認為她鼻子變尖是進廠維修，蔡瑞雪也大方在限動中吐露心聲：「我很喜歡我現在的樣子，不管如何，我都愛你們呦！」

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▲蔡瑞雪發聲回應酸民質疑。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

事實上，有網友將蔡瑞雪日前在限動發布的照片轉發到Dcard，並以「蔡瑞雪長得不太一樣了」為題發文，發現對方的外貌似乎有些變化，同時也在文中感嘆，蔡瑞雪本來就擁有漂亮外型，「果然美女都還是會看自己不順眼而去小動刀嗎？」貼文曝光後，立即掀起兩派留言討論，「以前比較好看」、「比小蘭的頭髮還尖」、「她高興就好，整形沒什麼大不了的。」

▲網友發文評論蔡瑞雪的鼻子。（圖／翻攝自Dcard）