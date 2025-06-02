「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮！新造型驚喜現身　攜放浪兄弟登台見面會

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣團體「EXILE放浪兄弟」即將再次登台！他們2日宣布即將於6月14日在Zepp New Taipei舉辦首場粉絲見面會「EXILE 1st FAN MEETING IN TAIPEI」，姐夫AKIRA特地錄製一則打招呼影片，祝賀台灣朋友們「端午節快樂」，新造型蓄鬍留長髮，與過往不同的Man味爆棚。

▲▼「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮新造型曝光，祝賀台灣粉絲端午節快樂。（圖／LDH愛夢悅提供）



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適逢端午節，AKIRA率先以一段流利中文親切祝賀台灣朋友們「端午節快樂」，接地氣問候引發粉絲熱烈回應，而EXILE 放浪兄弟也將於6月14日在Zepp New Taipei舉辦首場粉絲見面會「EXILE 1st FAN MEETING IN TAIPEI」。

這場意義非凡的見面會，不僅是他們睽違13年再次於海外舉辦粉絲活動，更是團體首次在台北舉辦的官方粉絲見面會；本次粉絲見面會也作為今年啟動的EXILE新計劃「PROJECT EXILE」的第10彈活動，象徵著團體將持續拓展海外連結，將放浪精神從日本帶向全世界，不僅是他們睽違13年再次於海外舉辦粉絲活動，更是團體首次在台北舉辦的官方粉絲見面會。

▲AKIRA攜放浪兄弟6月登台辦見面會。（圖／LDH愛夢悅提供）



自2023年在台北流行音樂中心舉行震撼人心的演唱會以來，EXILE放浪兄弟時隔約1年半再次造訪來台，此次將以更親民、互動感十足的形式與粉絲們相聚。參與本次見面會的成員包括EXILE AKIRA、EXILE TAKAHIRO、橘KENCHI、EXILE NESMITH、EXILE SHOKICHI、世界，以及佐藤大樹共7位，活動當天不僅將帶來團員間的精彩互動和小型LIVE等橋段外，也可能透露更多關於即將展開的日本巡演資訊。