《西街少年》游亞魚回歸！合體姚淳耀、鍾佳播　孫協志當場笑了

記者黃庠棻／台北報導

蝦皮購物今年邀請「撞臉話題三帥」孫協志、姚淳耀、鍾佳播聯手擔任品牌好友，共同演出「千萬種商品今天訂 明天到」宣傳影片，幽默演繹「衝破極限、超越自我」的急速到貨任務。





▲孫協志、姚淳耀、鍾佳播聯手擔任購物網站品牌好友。（圖／翻攝自YouTube／蝦皮購物）

全新宣傳片以經典偶像劇《西街少年》為靈感，由原版「游亞魚」孫協志領軍，與撞臉指數破表的姚淳耀與鍾佳播攜手挑戰急速到貨任務。三人帥氣同框、熱血狂奔，融合懷舊情懷與結合全新創意，成功勾起網友滿滿青春回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫協志、姚淳耀、鍾佳播聯手擔任購物網站品牌好友。（圖／翻攝自YouTube／蝦皮購物）

影片一上線即引爆網友「誰才是真正孫協志？」的網路熱議。「真假協志」的錯位幽默更是令網友難忘，留言表示「三個都像，我到底該認哪個？」、「根本是西街三胞胎！」，成功為「618全民年中慶」注入強勁熱度，有望再掀購物熱潮。

▲孫協志、姚淳耀、鍾佳播聯手擔任購物網站品牌好友。（圖／翻攝自YouTube／蝦皮購物）

此次合作，三位男星各自展現不同魅力，姚淳耀跳脫過往形象，自然詮釋熱血少年的角色風格；網路創作者鍾佳播則以沉穩演技掌握節奏，展現亮眼表現。孫協志本人於現場拍攝期間更笑說「第一次跟兩個『自己』一起拍片，連我都差點搞混！」三人互動自然、默契破表，成功為宣傳影片注入跨世代的驚喜火花。

▲孫協志、姚淳耀、鍾佳播聯手擔任購物網站品牌好友。（圖／蝦皮提供）