《爸爸去哪兒》小泡芙暴風抽高！　劉畊宏隔8年神還原：當然抱得動

記者劉宜庭／綜合報導

劉畊宏2017年與與女兒「小泡芙」登上親子實境節目《爸爸去哪兒5》，溫馨有愛的互動萌翻眾人，如今事隔8年，他曬出愛女最新近況，明顯抽高許多，還特地還原當年在節目中抱著女兒高舉的動作，頓時掀起一陣回憶殺，他也不禁感嘆：「不知不覺中…我的泡芙長大了。」

▲小泡芙8年前登上《爸爸去哪兒》，如今已經長大了！（圖／翻攝自劉畊宏小紅書）

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距離節目播出已過8年，小泡芙從當年萌態十足的小女孩，變身為亭亭玉立的少女，但在爸爸心中，她依然是那個愛笑的小寶貝。影片中，只見她身穿紅色洋裝的小泡芙笑容甜美，兩人一起拍攝「童年vs現在」的對比畫面，當年小泡芙的身高只到爸爸腰間，如今已經高到劉畊宏胸口，成長速度驚人。

▲劉畊宏與小泡芙還原當年上《爸爸去哪兒》的照片。（圖／翻攝自劉畊宏小紅書）

期間，小泡芙調皮問：「你還抱得動我嗎？」劉畊宏則自信滿滿回應：「當然抱得動啊！」一連還原好幾個當年錄影的經典動作，面對愛女問「後悔當初這樣抱我嗎？」他表示：「我不怕！我現在還是非常的強壯，妳長到幾歲我都可以抱妳。」