蔡瑞雪鼻子變尖「遭疑進廠維修」！　掀網兩派論戰：像小木偶

記者王靖淳／綜合報導

「北一女神」蔡瑞雪擁有甜美外型，不時會透過社群記錄生活點滴的她，日前在限動PO出一張抬頭撥髮的近照，不料卻被網友發現她的鼻子變尖，甚至形容像是童話角色小木偶，質疑她進廠維修，引發兩派網友留言討論。

▲蔡瑞雪會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

透過蔡瑞雪分享的照片可見到，她身穿一件黑白拼接的無袖洋裝，將手輕輕撫過耳際，把頭微微往後仰，眼神看向上方，表現出一種放鬆且略帶慵懶的氛圍。畫面曝光後，有網友將照片轉發到Dcard，並以「蔡瑞雪長得不太一樣了」為題發文，透露自己無意間滑到蔡瑞雪的限動時，發現她的外貌似乎有些微變化，「她鼻子好像有變尖，很像小木偶。」

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▲蔡瑞雪會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

原PO更在文中表示，蔡瑞雪本來就擁有漂亮外型，「以前就超好看的了」，同時也不禁感嘆：「果然美女都還是會看自己不順眼而去小動刀嗎？」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也掀起兩派留言討論，「以前比較好看」、「比小蘭的頭髮還尖」、「羨慕她身材」、「她高興就好，整形沒什麼大不了的。」

▲網友發文評論蔡瑞雪的鼻子。（圖／翻攝自Dcard）