「破億點閱神曲」美波Minami返台開唱！寵粉「實名制」3種親民票價出爐

記者吳睿慈／台北報導

日本新世代創作歌手美波Minami在2024年首度來台開唱，創下開賣即秒殺的佳績。時隔約一年半，她下半年再度開啟巡演，除了日本國內3場、海外9場，台北站將於9月14日在新北市工商展覽中心盛大開唱，6月7日中午12點遠大售票系統正式售票。

▲美波Minami返台開唱，全場實名制，3種親民票價出爐。（圖／好玩國際提供）



美波Minami於2019年以首張迷你專輯《カワキヲアメク/ 聲嘶力竭》主流出道，搭配動畫片《家有女友》片頭曲的專輯同名曲於YouTube平台上點擊次數突破2.3億次，16支影像作品的總點擊次數更高達近5億次。

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2024年首度來台的現場演出，美波Minami充滿爆發力的歌聲、可愛又活潑的各種互動，讓很多歌迷看完都相當激動，久久無法忘懷，網路討論度居高不下。她當時不斷讚美台北實在是太棒了，除了跟歌迷約定一定會再回來外，甚至還表示有機會的話想住在台北。

今年下半年，美波Minami遵守與歌迷之約再來開唱，且台北站9月14日開唱當天，剛好是她的生日，5月先行公布全巡演場次時間後，她興奮直呼期待與大家見面。活動門票採實名制，分為3800、2800、1800元。