GD爆熱戀TWICE Sana「沉默2月首發聲」！上同節目結緣　親揭兩人關係

記者田暐瑋／綜合報導

南韓天王GD（G-Dragon）日前突在官方IG標註TWICE成員Sana，並用日文寫下「誒？」這則限時動態雖秒刪，但已經被手腳快速的網友截下來，引發熱戀傳言。緋聞傳了多日，GD終於透過經紀公司做出回應。

▲GD在官方IG唯獨標記Sana並非TWICE，引起網友猜測兩人的關係。（圖／翻攝自Sana、GD IG）



G-Dragon對於被傳和Sana熱戀一事，2日透過公司Galaxy Corporation表示，GD於4月14日參加了Sana網路節目的錄影，22日去看了Coldplay的首爾演唱會，「在上傳認證照時，看到TWICE作為特別嘉賓登台演出，因為才剛上了Sana的節目，單純出於拍攝後的親近感，才標註了Sana的帳號。」

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▲GD在官方IG唯獨標記Sana並非TWICE，引起網友猜測兩人的關係。（圖／翻攝自GD IG）



至於為何會答應上Sana節目？GD公司進一步解釋：「其實是因為與Dex的交情而參加的，而Sana是在錄影前一天才確定會一起出演。」並補充道：「起初之所以沒有對戀愛傳聞作出澄清，是擔心這可能會導致節目內容劇透。」但兩人並沒有戀愛。