林志玲「縮脖小碎步」陸網罵：被日本人同化！　本尊幽默拍片回應

記者劉宛欣／綜合報導

「台灣第一名模」林志玲近來積極復出參與各種公開活動，先前在北京電影節紅毯上，她因縮脖子、小碎步等動作引發熱議，部分人批評儀態不佳，甚至質疑是婚後受到日本人影響，還有粉絲擔心她在家中的地位，討論相當熱烈。經過一個多月的時間，她在微博更新影片，幽默回應相關討論。

▲林志玲因為縮脖子、小碎步等動作，被批評儀態不佳。（圖／翻攝自林志玲微博）

林志玲1日在微博上傳了一部短影片，幽默回應此次爭議。影片中她調侃自己因天冷縮脖子，還背上了印有「自信」字樣的帆布包，抬頭挺胸走秀，配樂選擇了《姐就是女王》，強調自信態度。她在內文中寫道「媽媽真的太久沒當明星了，以後我會記得抬頭挺胸的（但禮貌蹲改不了）」輕鬆幽默的回應獲得不少網友的讚賞，認為她的高情商化解了外界的壓力。

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▲林志玲拍片幽默回應網路上的討論。（圖／翻攝自林志玲微博）

許多粉絲替林志玲緩頰，認為現年已經50歲的她能保持如此狀態已屬不易，網友紛紛留言表示「只要你上網足夠久，甚至可以看到網友教林志玲儀態」、「哈哈哈哈好可愛，自信的人就是能從容面對嘲諷」、「這也能是什麼問題嗎，人家又沒爆粗口、不文明表現什麼，真的不要太挑刺」，但還是有不少人認為，她確實是在日本生活久了受到影響。

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