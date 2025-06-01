女星為助弱勢開放私訊卻遭騷擾！　跟蹤狂「開27假帳號」連傳死亡威脅

記者張筱涵／綜合報導

英國女星尼可拉索普（Nicola Thorp）曾參演英國長壽劇《加冕街》，近日專訪中首度坦承在2018年至2020年間遭到一名網路跟蹤狂持續騷擾、威脅與性騷擾的驚悚經歷。這名男子使用多達27個不同化名帳號，長期對她發送極具暴力性與猥褻內容的訊息，甚至聲稱「我離妳近到能聞到妳的味道」，讓她一度深陷恐懼與無助。

▲尼可拉索普被長期騷擾。 （圖／達志／美聯社）



據《The Sun》報導，尼可拉索普表示，該名男子名為拉文德吉特迪隆（Ravinderjit Dhillon），是一名患有思覺失調症的跟蹤者。他最初透過社群平台發送私密照片開始接觸，隨後持續以不同帳號進行追蹤與騷擾，包括揚言要「掐死妳」、「強暴妳」，並自稱是她的「死神」。其中一則訊息甚至寫道：「我永遠不會離開妳。」

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儘管報警處理，警方基於案件調查限制未能透露對方身分，讓尼可拉索普一度深陷焦慮：「當我無法知道對方是誰時，他就變成了我遇見的每一個人。」直到2023年12月，她才在倫敦東區的斯尼亞斯布羅克皇家法院首度與拉文德吉特迪隆當面對峙，而當時她正在法院安檢排隊，赫然發現對方就站在前方。她的未婚夫、演員尼基什帕特爾（Nikesh Patel）也陪同出庭。

法院最終判處拉文德吉特迪隆入獄30個月。法官指出，被告針對尼可拉索普進行攻擊，除因她的知名度，更是因為她致力推動反對厭女與性暴力行為的公開立場，這些訊息內容「極度暴力、極度冒犯」，讓受害人長期處於「持續性的恐懼中」。

作為公開倡議女性權益的聲音，尼可拉索普長期開放Instagram私訊功能，以便接觸有需要幫助的女性，卻也因此成為匿名騷擾者的目標。她透露，當自己去年4月出演舞台劇時，更深感不安，「他一定知道我每天會在哪裡」。

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