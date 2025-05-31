男歌手驚爆偷吃人妻！豪宅激戰「監視器全都錄」徵信社：我們完整看完

記者潘慧中／綜合報導

徵信業者CACA最近上《11點熱吵店》揭露某男歌手偷吃一位慣性外遇的人妻，並強調自己所言皆有憑有據，「都是我有拍到的！」

▲徵信業者CACA分享工作經歷。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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CACA表示該人妻並非演藝圈人士，但其丈夫在業界頗具知名度，家境良好且經常往返兩岸三地、日韓等地出差。她指出，人妻平時習慣以司機接送，從不搭乘大眾交通工具，某天卻突然現身捷運站，令她一度擔心人妻是否已察覺有人在追蹤。

▲人妻的丈夫有一定的知名程度。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



根據CACA描述，人妻下了捷運來到山區一處偏僻巷口，隨即有一輛私家車接應，駕駛一身黑、帽子口罩遮得密不透風，雖難辨身分，但體型明顯為男性。

直到人妻上車前一個獻吻的動作，才讓駕駛拉下口罩，CACA也因此拍到這位男生的真面目，不只是名人，還是一位歌手。更令人震驚的是，兩人並未另尋約會地點，而是直接返回人妻丈夫的住所。

▲人妻直接帶男歌手回家。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



CACA坦言，由於當時家中已安裝監視設備，便完整錄下整段過程，成為確鑿的婚外情證據。至於取得私密畫面的方式，CACA透露監視設備原本就存在於家中，一開始是為了寵物，並非特意安裝，但因丈夫懷疑妻子行為異常，才委託徵信調查。

▲▼CACA完整看完人妻在豪宅內的偷情實錄。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

