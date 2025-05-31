千千「撞名大陸癌逝網紅」網友嚇壞！　急澄清報平安

記者黃皓瑋／綜合報導

Youtuber千千以拍攝美食開箱影片走紅，頻道「千千進食中」擁有超過180萬訂閱者。日前大陸1名25歲抗癌網紅「千千」因胃癌離世，不料消息一出，讓不少網友誤認為是台灣的千千，對此她昨（30日）也連忙出面澄清，向大家報平安。

▲千千與日前過世的大陸抗癌網紅撞名。（圖／翻攝自Facebook／千千進食中／Chien-Chien）



千千昨日在社群平台曬出大啖臭豆腐的照片，寫下：「太多人誤會了感覺要發個文哈哈，我是18+N的千千 ，在快樂吃美食中，母湯擔心。」面對即將到來的端午節，她也不忘表示自己還沒有吃到粽子，並附上嘴饞流口水的表情符號。

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▲千千發文報平安。（圖／翻攝自Facebook／千千進食中／Chien-Chien）



其實千千上週才在頻道上傳影片，開箱母校崇仁護專的學生餐廳，有網友對大陸千千過世的消息產生誤會，在千千的頻道留言，驚訝表示「一週前還在發片？？這也太敬業了吧」。對此千千也分享了留言，直呼「大家不要擔心啊啊啊啊」。貼文一出也引來不少網友表示「看到當下真的嚇瘋」、「真的～突然看到新聞嚇了一下」、「差點淚流滿面」。

▼千千臉書貼文。（Facebook／千千進食中／Chien-Chien）