「最美小三」要來了！韓韶禧8月見粉絲　金在中重返台灣開唱

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女星韓韶禧過去以戲劇《夫婦的世界》走紅，五官精緻又美麗，獲得很多粉絲喜愛，她出道以來，日前宣布展開粉絲見面會巡迴，8月將來到台灣站。另外，「不老男神」金在中遵守與台灣粉絲「經常來見面」的約定，再度於7月重返台灣開唱，與歌迷再續深情之約。

▲「最美小三」要來了，韓韶禧8月登台見粉絲。（圖／微樂客WillMusic提供）



韓韶禧預計於8月2日在台北LEGACY TERA舉辦粉絲見面會，相當寵粉的她，祭出全區實名制的規定，票價共分為VIP區5880元、A區5280元、B區4880元與身心區2440元，門票將在5月31日中午12點於KKTIX啟售。

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▲金在中重返台灣開唱 。（圖／SHOWOFFICE提供）



金在中於7月6日帶著全新亞洲巡演主題《Beauty in Chaos》重返台北，於TICC台北國際會議中心舉辦專場演唱會，巡演以「擁抱混亂中的美」為主題，呈現歷經人生風暴後的沉澱與釋懷，即使處在人生的混亂、困難、動盪之中，仍能發現其中的美好與意義。

演出也特別規劃多項粉絲福利，包括彩排、Hi Bye、團體合照等，另外還有MEET & GREET環節，期待帶來更多與粉絲近距離互動的時刻演出。門票將於6月7日上午11點正式啟售，購票通路為Ticket Plus遠大售票網站及全台7-ELEVEN ibon機台，更多演出與福利詳情，請鎖定主辦單位公告。