粉絲敲碗！東石海之夏第一波卡司超炸曝光　玖壹壹、鼓鼓都來了

▲▼ 粉絲敲碗男神天團，東石海之夏第一波卡司超炸曝光！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義今年夏天最狂活動「東石海之夏」正式公布第一波超人氣卡司陣容，7月19日將迎來本土人氣嘻哈團體「玖壹壹」，7月26日則由創作歌手「鼓鼓 呂思緯」與「蕭秉治」雙帥接棒演出，強勢卡司陣容吸引粉絲關注，攜手為東石漁人碼頭注入澎湃音浪。

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玖壹壹甫於5月推出新曲「哥哥帶上我」，邀請韓國超人氣DJ SODA跨國合作，融合電音節奏與台式幽默，歌曲一上線即在YouTube與各大串流平台掀起熱潮。

而以真誠創作與舞台魅力深受粉絲喜愛的鼓鼓呂思緯，將生活歷練融入創作，代表作「可以唷」、「嗯哼」擁有高傳唱度，舞台魅力十足。蕭秉治近期憑人氣劇集「難哄」插曲「想悄悄住進你的靈魂」獲得音樂平台即時榜冠軍，並將再次登上高雄巨蛋舉辦「活著 Alive」演唱會，三大人氣卡司在「東石海之夏」等你一起來嗨。

文化觀光局長徐佩鈴表示，「東石海之夏」不僅是一場音樂盛會，也是一個適合全齡層參與的嘉年華，鼓勵民眾提早出發，來一趟結合美食、夕陽與音樂的超嗨旅行。白天到東石、布袋，享受最道地的海鮮料理，鮮蚵更是不可錯過的老饕滋味，從蚵仔煎、蚵仔湯到烤鮮蚵應有盡有，絕對能夠滿足海味控的味蕾。

文觀局也說，除了精彩卡司，東石海之夏更結合親子活動及特色市集等，邀請民眾體驗海之夏的濱海風情、熱情浪潮，最新的活動資訊將陸續公告，請鎖定「東石海之夏」臉書粉絲專頁及嘉義縣文觀局官網 www.tbocc.gov.tw