八點檔女星剪女兒睫毛！她嚇醒「大哭送急診」 醫生一問真相嘆氣

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星鄭仲茵最近和女兒一起上節目《小姐不熙娣》，談起初為人母發生過的最難忘之事時，她坦言曾剪掉女兒的睫毛，盼重新長出來的睫毛能更好看，未料小孩隨即哭個不停，只好連忙送急診求助。

▲鄭仲茵剪短過女兒的睫毛。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



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鄭仲茵解釋，以前聽說「女孩子一定要把她睫毛剪過才會長得又長又翹」，雖然不確定真假，但出於好奇與疼愛，她真的動手替女兒剪了睫毛，剪完還很沾沾自喜。

▲▼鄭仲茵誤信傳聞。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



怎料，寶寶突然醒來大哭，讓鄭仲茵瞬間慌了手腳，而且無論怎麼哄抱都沒用，剪下來的睫毛也沒有掉進女兒的眼睛裡，她只好立刻抱著孩子衝去急診。

▲▼鄭仲茵發現女兒哭不停後，連忙送小孩就醫。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



醫生初步急診後認為，鄭仲茵女兒的身體狀況無虞，但可能有注意到她的表情有點不對勁，便幽幽地問：「妳剛剛有做什麼嗎？」聽到她承認剛剪小孩的睫毛後，醫生只嘆了一口氣就開始打字，「去旁邊等一下。」

▲護理師當時幫鄭仲茵女兒沖食鹽水。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



接著，護理師便拿了食鹽水上前，並幫鄭仲茵女兒沖洗一下眼睛周圍，結束後就讓對方帶回家。事後聽到這個小插曲，鄭仲茵女兒忍不住開玩笑說：「其實是我被她嚇到。」

▲鄭仲茵最近和女兒一起上節目。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）