李東健罕見親回應緋聞！與小16歲女星關係「不能直接說明」超曖昧

記者劉宛欣／綜合報導

曾有過一段婚姻的南韓演員李東健，近日爆出新戀情，對象是小16歲的女演員姜海琳（강해림），對此，他罕見地親自開口回應，引發關注。

▲李東健親自回應戀情。（圖／翻攝自韓網）

29日早上，李東健接受了韓媒《體育東亞》的電話訪問，對於外界詢問他與姜海琳是否正在交往一事，他謹慎地表示：「我覺得這不是我能直接說明的事情。」既未正面承認，也未明確否認，留下曖昧空間。事實上，在李東健出面前，雙方經紀公司就已對緋聞做出回應，稱：「難以確認演員的私生活。」態度同樣低調且保留。

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▲李東健並未否認與姜海琳的戀情。（圖／翻攝自姜海琳Instagram）

這次緋聞起於28日，有媒體報導李東健與一名女性在首爾清潭洞附近約會，隨後有其他韓媒指出該名女性正是演員姜海琳，使得事件迅速升溫。儘管戀情風波延燒，李東健仍將重心放在演藝工作上，他在接受電訪中提到，未來會繼續參與目前出演中的SBS綜藝節目《我家的熊孩子》，不會受此次緋聞影響。

女星姜海琳出生於1996年，2017年以網路劇《偶像權限代理》出道，之後在《戀愛的干預》系列、Netflix劇集《命定之人》等作品中嶄露頭角，近期更在電影《喬王出任務》中擔任主演之一。