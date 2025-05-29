機器子來台過端午！驚喜現身「吃粽子、合照龍舟」　粉絲還有機會見到本尊

記者吳睿慈／綜合報導

漫畫家宮崎周平的代表作《我與機器子》劇場版即將在台上映，這部動畫上架以來便以「5秒一笑點、3分鐘一劇情」的節奏風格，迅速擄獲觀眾笑聲與好評。每集獨立成章、爆笑無厘頭的劇情，不僅融合對多部經典作品的致敬，更展現作者宮崎周平與導演大地丙太郎驚人的敘事能力。為回饋影迷，代理商羚邦亞洲舉辦超規格「口碑試映會」活動，邀來人氣角色「機器子」特別來台與粉絲見面。

▲《我與機器子》在台上映。（圖／羚邦提供）



為迎接《劇場版 我與機器子》上映，人氣角色「機器子」將特別來台與粉絲見面，日前搶先與肉粽、龍舟合影，提前向台灣觀眾送上端午祝福，不僅如此，她也將在上映期間現身全台各大影城與觀眾互動，6月7日將在板橋、台中與高雄三地的大遠百威秀影城舉辦千人免費試映會，邀請超過1000位粉絲搶先觀賞。

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▲▼機器子現身全台，端午節吃粽子與龍舟合照。（圖／羚邦提供）

《劇場版 我與機器子》劇情描述未來世界高性能女僕機器人「Order Maid」成為家庭標配，11歲的平凡人也如願獲得一台，但沒想到，迎接他的竟是滿身肌肉、戰鬥力爆表的「機器子」，隨著膝蓋警報響起，來自不同時空的多位機器子突現戰鬥系、科幻系、戀愛系與昭和系等齊聚一堂，讓本就混亂的日常徹底失控！電影即將在台上映。