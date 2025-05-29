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王識賢驚呼：台灣教父全在這！　《角頭－鬥陣欸》6大幫派大佬聚首對峙

記者蕭采薇／台北報導

IP億萬票房電影《角頭》系列全新電影《角頭－鬥陣欸》，六大資深戲骨—高捷、蔡振南、太保、喜翔、龍天翔、崔浩然齊聚，化身六大幫派教父北館「貴董」、頂庄「勇桑」、北城「哈達」、東門幫「喜爺」以及全新登場的南部勢力「南霸天」，彼此暗潮洶湧、各懷鬼胎，王識賢飾演的「北館」第一打手阿仁夾在巨頭之間帥氣現身，熱血喊話：「台灣教父全部都在這裡了！」

▲《角頭－鬥陣欸》火力全開！王識賢喊話：台灣教父全部在這裡了。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭－鬥陣欸》火力全開！王識賢喊話：台灣教父全部在這裡了。（圖／曼尼娛樂提供）

在《角頭－鬥陣欸》最新電影花絮「主創篇」當中，太保飾演的「北城」哈達在「大橋頭事件」被砍斷腳筋之後，活著比死還要痛苦，盤算著「出戰」爭一口氣，雖然兩位交情好的「鬥陣欸」蔡振南飾演的「頂庄」勇桑、高捷飾演的「北館」貴董宣稱是「鐵三角」站在同一陣線，兩人卻仍在觀望整個局勢且走且看。

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另一邊的喜翔飾演的「東門幫」喜爺喊著「鬥陣欸」，卻笑裡藏刀、心懷鬼胎，龍天翔飾演的「大橋頭」KO桑在兒子麥可「被逼走」之後趨於低調，不隨著「鬥陣欸」出面選邊站，而崔浩然飾演全新登場的「南霸天」，居高臨下、似乎在籌劃著驚天布局。各種權謀之間，誰才是真正的「鬥陣欸」？觸碰到《角頭》系列史上最忌諱、最暗黑的「深水炸彈」，角頭內戰將隨時引爆。

▲《角頭－鬥陣欸》火力全開！王識賢喊話：台灣教父全部在這裡了。（圖／曼尼娛樂提供）

▲黃鐙輝所飾演的「瑪莎」是南部幫海董的外甥，同時也是海董的二把手。（圖／曼尼娛樂提供）

導演姜瑞智參與《角頭》系列走過十年，這回信心喊話：「《角頭－鬥陣欸》的世界觀比之前更大，可以說是集《角頭》之大成。」不只是《角頭》首集至今10年來出現的頂庄、大橋頭、北館、北城、東門幫，還有全新登場的「南部勢力」。

因應故事版圖擴張到「南北大戰」，劇組首度南下嘉義、台南、高雄，橫跨台灣南部、北部取景，拍出《角頭》系列史上最大規模的「南北大戰」，更突破以往的街頭大亂鬥的場面，花絮中出現「港口大亂鬥」、「海上大亂鬥」、「豪宅大亂鬥」，導演姜瑞智直呼這次打戲更猛、槍戰更狠，拳拳到肉、子彈齊飛，更能見到鮮為人知的台灣黑幫「夜生活文化」，挑戰暗黑禁忌尺度，「我們讓打戲跟很多槍戲更上一個層級，情慾上的東西這次也加進來了！」

▲《角頭－鬥陣欸》火力全開！王識賢喊話：台灣教父全部在這裡了。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》李銘忠以及潘俊佳（嘎嘎）飾演的「殺手」勢力。（圖／曼尼娛樂提供）

「北館」第一扛壩子「阿仁」在《角頭－鬥陣欸》穿梭在6大巨頭之間，眼前老大們坐下來泡茶，對話內容猶如彈雨交鋒，時刻注意老大的一舉一動，必要時也要出來擋子彈：「歹勢，借個權利，插一下話。」

參與第三部《角頭》電影的「仁哥」王識賢激動地說：「哇！台灣教父全部都在這裡了！」導演姜瑞智形容這次每個角色都是各懷鬼胎，「講一句話都有三、四種涵義。你我之間的感情很好，當夾雜利益的時候，我們的感情還能這麼純粹嗎？更多的權謀、爾虞我詐、更多的算計。」監製張威縯點破六大巨頭難分難解的關係，「表面上都很和諧，可是他們的競爭對象畢竟只有這些所謂的『鬥陣欸』嘛！」

▲《角頭－鬥陣欸》火力全開！王識賢喊話：台灣教父全部在這裡了。（圖／曼尼娛樂提供）

▲吳念軒飾演的「Billy」在《角頭—鬥陣欸》當中隸屬於南部勢力。（圖／曼尼娛樂提供）

除了《角頭》系列的原班人馬之外，這次在電影《角頭－鬥陣欸》當中也加入了許多全新角色，其中由黃鐙輝所飾演的「瑪莎」在戲中為南部幫「海董」的二把手，頗具野心。同樣隸屬於南部勢力的還有吳念軒所飾演的「Billy」，另外還有東門幫「喜爺」的首席御用殺手李銘忠所飾演的「齊哥」以及副手潘俊佳（嘎嘎）飾演的「阿源」都將在這次電影當中有不少的武打動作戲。

首次加入角頭宇宙的是元介這次在電影當中飾演警察「小蔡」。「殺手」以及「警察」兩大勢力的加入，也將更完整整個角頭宇宙觀，同時也是鋪陳《角頭3》最關鍵的一部電影。

▲《角頭－鬥陣欸》火力全開！王識賢喊話：台灣教父全部在這裡了。（圖／曼尼娛樂提供）

▲全新加入《角頭》宇宙的是元介，這次在片中飾演警察「小蔡」。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭－鬥陣欸》是《角頭》起源故事第二部電影，故事時間延續《角頭－大橋頭》之後，這一戰牽動著整個《角頭》的未來走向，當老一輩的人勾心鬥角、權謀互鬥，一些年輕人開始展露頭角。花絮中阿慶（鄭人碩飾）、宗保（張再興飾）、潘帥（唐振剛飾）加入北館之後，與阿超（黃尚禾飾）、胖達（吳震亞飾）組成「五虎將」初次聯手出任務，同時驚鴻一撇還沒加入「健合會」的阿標（黃騰浩飾）以及全新勢力南部幫竄起。監製張威縯證實《角頭－鬥陣欸》是《角頭3》之前最重要的一塊拼圖，《角頭－鬥陣欸》將於今年夏天8月21日全台全面開戰。

 

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