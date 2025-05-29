家寧延22分鐘上片原因曝光！　疑切割父母「不能控制帳戶」遭網怒轟

記者孟育民／台北報導

YouTuber「眾量級」家寧29日再度反擊Andy，指稱對方斷章取義、扭曲事實，不過她一早預告上午10點發表影片，卻遲遲延了22分鐘才上片，遭網友痛批：「新影片都可以說謊！」據了解，家寧延遲的是因為臨時增加對話截圖，修改影片內容所以才沒有在時間內上片，最終她還是有公開影片內容，澄清所有指控！

▲家寧回應Andy影片，卻延遲上片。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



家寧稍早發布第三支影片，長達8分39秒，針對Andy的指控再次作出正面回應。對於感情糾紛部分，她強調自己從未在交往期間與其他男性有逾矩行為，反指多次出軌的是Andy本人，且對方試圖以模糊事實的方式轉移焦點，讓她感到震驚與憤怒。而她表示自己對於頻道收入沒有決定權，眾量級頻道收益相關「自始至終都是由Andy一個人親手操作」。

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她也疑似切割父母，認為如果Andy想要分到更多頻道收益，都請自行向公司透過法律途徑釐清，自己也無能為力，即便過去為公司賺錢，卻一樣只領五萬元薪水，「我同意，感情和錢、公司帳戶是兩回事，但錢和帳戶都不是我能控制的，這點Andy非常清楚，也已在影片中承認。相對的，我也請他不要拿錢與帳戶的爭議，來模糊自己多次出軌的行為，甚至以不實指控來抹黑我。」不過她言論，網友依舊不埋單，認為公司就是自己家的，解釋越描越黑，掀起討論！