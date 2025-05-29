Karina又被炎上！領獎「講錯團名」笑到放棄講感言　韓網傻眼：獎這麼好拿？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團aespa於2020年出道以來，推出多首霸榜夯歌〈Savage〉、〈Drama〉、〈Supernova〉、〈Whiplash〉，但近來Karina因在政治敏感時期貼出紅衣與數字2的服裝，雖是無意之舉，卻被韓網炎上。沒想到，她在28日與成員們出席頒獎典禮「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025」，又因得獎時講錯團名，當場笑到講不下去，引起韓網不解「獎有這麼好拿嗎」，認為她的態度過於輕率。

▲▼Karina把團名講錯，笑到講不下去，態度引起爭議。（圖／翻攝自ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025）



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aespa於28日出席頒獎典禮「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025」，成為當晚的3冠王。只是她們在領本賞時，Karina先是抓起麥克風致謝：「可以拿到這麼意義深遠的獎項，非常感謝MY們，拿下這個獎後今天我們也會努力帶來帥氣的作品並表現出更有發展性的面貌。」

▲▼Karina與Winter連續把團名講錯，全員領獎在鏡頭前大笑不止。（圖／翻攝自ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025）



只是下一句，Karina卻出現失誤，她把「以後aespa」講成「以後aesbo」的發音，唸錯團名讓她笑到講不下去，台下歌迷也用日文大喊「好可愛」，最後她放棄講感言，由Winter上前替補幫忙結尾，怎料，Winter自己也唸成「aesbo」，連續2次失誤，讓她們在鏡頭前狂笑不止，兩人笑到背對鏡頭，寧寧才緊張收尾表示「未來也希望大家多多喜愛aespa」。

▲Karina領獎笑到放棄講感言，新聞下方留言遭炎上。（圖／翻攝自Nate）



然而這段領獎感言在韓瘋傳，Karina不專業的表現遭到網友批評「意義重大的獎，卻領得很輕鬆」、「沒有作為偶像的懇切感」、「就算講錯話笑出來，也要有一定程度克制吧」、「多虧Karina，整團都非好感了」、「獎這麼好拿嗎」，但也有歌迷緩頰「Karina不是故意講錯話的」、「Karina的魅力就是親切二次元」、「我覺得反而滿可愛的啊」。