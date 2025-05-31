獨家專訪／Valley愛上蔥油餅！喊話：迫不及待想再吃　全團被台灣美食征服

記者蕭采薇／台北－多倫多連線專訪

來自加拿大的獨立搖滾樂團「Valley」即將在6月11日重返台北 Legacy 開唱。在來台前，他們跨海接受《ETtoday星光雲》專訪，透露上次來台演出後，Valley徹底被台灣美食征服，鼓手Karah James 更對蔥油餅念念不忘，直呼：「頗不及待想到台灣再次品嚐！」

▲加拿大的獨立搖滾樂團「Valley」，將於六月再次來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Valley 由主唱Rob Laska、貝斯手Alex Dimauro和鼓手Karah James 組成，不僅是音樂上的最佳夥伴，私底下更是超級好朋友。他們感情緊密，默契十足，在音樂創作和舞台表演上都展現出無與倫比的能量。團員們笑說：「我們就像一家人，一起經歷過無數瘋狂的事情，也一起分享彼此的喜怒哀樂。」

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Valley對音樂充滿熱情，更將美國經典龐克樂團Green Day視為偶像，不久前還一起去看了演唱會，期許希望能夠像他們一樣，一路唱到五十歲！Alex Dimauro表示：「Green Day 是我們的榜樣，他們的音樂充滿活力和感染力，我們希望也能夠透過我們的音樂，帶給歌迷們快樂和力量。」

對於即將展開的巡迴演出，Valley充滿期待。他們透露，巡演途中總是會發生許多有趣又瘋狂的事情，像是迷路、錯過班機、在後台惡作劇等等。他們笑著說：「巡演就像一場冒險，充滿了未知和驚喜，我們非常享受這種刺激的感覺！」

Valley 將於6月11日在台北Legacy帶來精彩的演出，他們保證會用充滿活力和感染力的音樂，讓歌迷們感受到他們的音樂魅力。