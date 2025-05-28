全恩菲首度露面談啦啦隊恩怨　被李多慧捅黑函？　「全都不實謠言」

記者葉文正／台北報導

韓國啦啦隊女神，有「韓版邱淑貞」稱號的全恩菲今天正式在台灣參加公益活動，擔任紅心字會公益大使，與長者們提前共渡端午佳節。而她來台前也遭到一些關於同胞李多慧的負面報導影響，今日被問到是否知情，她則表示：「那些都是不實黑函，請大家關注我未來的演藝事業。」

▲全恩菲出席公益活動，現場學習包粽子。（圖／記者林敬旻攝）

全恩菲表示，對於那些黑函攻擊，真的沒有非常理解，並表示：「我很驚訝有很多人關注我，也會用更好表現讓大家看到，並支持我，這些內容我並不清楚。」

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▲全恩菲談之前風波。（圖／記者林敬旻攝）

曾在韓國起亞虎應援的她，談到韓國啦啦隊好友，她說就是認識李雅英，李雅英也都會聊天，都會鼓勵跟建議，累的地方可以聊聊，還有邊荷律，但並沒有提到與李多慧的關係。

▲全恩菲來台發展。（圖／記者林敬旻攝）

她也提到，之前的確有來台灣談加盟球隊，「但因為其實關於這次當啦啦隊，有很多不實謠言跟黑函，不能多做解釋，現在就是以藝人身分繼續發展，但我很喜歡運動賽事，一起表演也不排斥。」至於外傳說她情緒波動比較大，她對於新聞覺得是不實內容，大家看到就是很健康樣貌呈現與生活，情緒不會不好，也沒有生病。

▲李多慧(右)捲入全恩菲黑函爭議。（圖／翻攝自李多慧、全恩菲IG）