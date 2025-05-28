艾薇才唱3首就激動爆哭！　淚曝低潮心聲：怕沒人聽我的歌

▲艾薇一連兩天開唱寵粉。（圖／環球音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

艾薇上周末在後台Backstage Café舉辦首次《艾薇 FAN-CONCERT 2025》，2天2場演出分別以「PURE WHITE純白」、「DENIM BLUE丹寧藍」為主題，也準備風格迥異的歌單，並邀請樂手為經典歌曲重新編曲。原本預計穿新專輯裡的宣傳服，但向來寵粉的艾薇，最後決定重新打造四套造型，為歌迷朋友在聽覺與視覺上，打造出截然不同的感官享受。

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▲▼艾薇辣洩小蠻腰開唱。（圖／環球音樂提供）



第一天艾薇以純淨甜美的裝扮登場，唱完第三首〈悲傷的五個步驟〉後，艾薇表示：「謝謝你們一直都在，不管以後還會不會喜歡我，現在的你們選擇支持我，看到有馬來西亞、新加坡、香港來的，好多人從以前就支持我到現在。」才開場沒多久她因為情緒澎湃而忍不住落淚。

艾薇也分享自己曾經歷過一段低潮期，覺得自己不夠好，害怕沒有人喜歡聽自己的歌，現在艾薇也慶幸自己走了出來，也謝謝一路上愛她的朋友、家人，以及台下的歌迷們；而前陣子感冒，她雖已康復但還是擔心略有鼻音，也在台上跟歌迷們道歉沒有照顧好自己，滿場歌迷朋友們也要她別擔心自責，直呼：「艾薇是完美小姐！」



第二天，艾薇則以酷帥丹寧造型登場，大方展現小蠻腰，她也不斷在演出中跟歌迷們強調，人生不管在任何時候，一定會有人喜歡你，也有人不喜歡你，可能會遭遇不順遂，但都是必經的過程，人與人之間也都是種緣分，一定要學會勇敢大聲地說：「不愛就不愛！」這就是她當初創作〈不愛就不愛〉歌曲的初衷。

