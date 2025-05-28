Karina遭捲政治色彩！　SM娛樂「過了1天」道歉挨批：太慢了

記者張筱涵／綜合報導

韓團aespa隊長Karina因27日更新的Instagram貼文引發政治立場聯想，所屬公司SM娛樂於28日午間發表聲明道歉，強調該貼文並無任何政治意圖，並表示今後將更加注意防範類似事件。南韓網友認為這樣的對應實在太慢。

▲Karina。（圖／翻攝自Instagram／katarinabluu）



事件起因於Karina於27日在Instagram分享數張穿著黑紅配色夾克的照片，胸前還有「2」的字樣，被聯想到南韓保守派政黨「國民力量」的象徵色和數字外，再加上貼文發了一個玫瑰符號，這次大選是玫瑰大選的關係，更被聯想。

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Karina意識到貼文可能引起誤會後，已緊急刪除照片，但爭議持續延燒。對此，SM娛樂28日午間發布聲明，強調Karina當時僅是分享日常生活照，無任何特定目的或立場，對於造成外界困擾深感抱歉，並承諾日後將更嚴謹處理藝人相關內容，避免類似情況再次發生。

南韓網友們認為SM娛樂的對應實在太慢，應該要在第一時間就做出處哩，「你們還少說了句貼文不能被用在政治上啊」、「那些政治人物都已經拿來作文章了，真是太慢了」、「聲明文只寫這樣是有什麼好拖這麼久的」、「不想怪SM娛樂，只覺得職員和那位成員很可憐」。

【SM娛樂聲明全文】

我們是SM娛樂。

對於本公司藝人Karina的貼文造成大家困擾，我們深表歉意。

Karina只是單純在社群平台上分享日常內容，完全沒有其他目的或意圖。在意識到可能引起誤會後，已立即刪除該貼文。對於無意間造成的困擾，我們感到非常抱歉。

本公司也將更加注意，努力防止類似事件再次發生。我們希望今後不再有藝人的原意被曲解並以特定目的消費的情況發生，並將盡最大努力保護Karina及所有旗下藝人。

謝謝。