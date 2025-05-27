男閨蜜范成章無奈發聲「還原出國真相」！　爆切割家寧內幕：已無聯絡

記者孟育民／台北報導

YouTuber「眾量級」Andy、家寧在分手後撕破臉，繼家寧26日再拍片指控Andy於交往期間出軌後，Andy也於27日以影片形式回應，並反控是女方先不忠，和男閨蜜過從甚密，如今男閨蜜身份也曝光了，對方是位公開出櫃的男藝人、網封「最帥花藝師」的同志男神范成章。遭到炎上的范成章此前發聲澄清「不吃鮑魚」，稍早再度吐露心聲！

▲家寧男閨密范成章發聲。（圖／翻攝自Instagram／chengchangfan）



范成章坦言和家寧確實已經漸行漸遠，因為無法被強迫上「心靈成長課程」，所以淡出了對方的生活圈，目前都無聯絡。他回憶過往時光，強調出國花費都是各自負擔，「我們曾一起出國，那其實也是工作居多。身邊有團隊、有朋友。她說她沒看過世界，我當時也只是順口一句『那就一起走走吧』，所有花費一直都是各自處理，我負責我和我的團隊。新聞兩三年前就出現過，當時我們三個人也各自說明過了：大家只是朋友而已。」

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▲范成章目前斷聯家寧。（圖／翻攝自Instagram／chengchangfan）

范成章表示，最近看到兩人的新聞鬧得滿天飛，以前也沒聽過什麼，「他們之間的事，我真的不了解，以自己最近心理的重量也無力關心。」再度澄清：「現在的我，一樣愛吃上引水產，也一樣不吃鮑魚，而且上次她幫我送來的（上引水產），我是有付錢的哦。」