《鬼宮》陸星材、金知妍接吻了！　親出開播最高收視率

記者蔡琛儀／台北報導

由陸星材、金知妍主演的韓劇《鬼宮》蟬聯6週南韓同時段戲劇收視冠軍，第9集播出兩人首度親吻戲碼，全國平均收視衝上10.7%、最高11.4%，成功寫下開播以來最高。吻戲幕後花絮曝光，雖然兩人私下是老朋友，卻依然專業投入演出，不但零笑場，陸星材更在開拍前主動為金知妍撥開被風吹亂的髮絲，讓原本衝上前的髮型師直接原地退場，相當浪漫。

▲▼《鬼宮》陸星材、金知妍吻出高收視。（圖／Hami Video提供）

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身高180的陸星材，以大手大腳知名，腳的尺寸可以穿到28.5公分的鞋子，金知妍則以小腳小手而蔚為討論。兩人現場揭曉手掌尺寸，陸星材手掌竟長達20.5公分，快跟金知妍的腳掌尺寸21.5公分差不多，金知妍的手掌則只有16.5公分，兩人手掌足足差了4公分之多，因此金知妍當場牽起陸星材的手，示範兩人十指緊扣的畫面時笑說，「拍牽手特寫的時候導演都說看不到我的手」，但也透露好處，「他（陸星材）碰我的臉的戲很多，就可以顯得我臉小。」

《鬼宮》最新劇情中，附身於尹甲的惡神強鐵（陸星材 飾）發現汝里（金知妍 飾）把保護自己的「警鬼石」轉送他人，氣得質問她原因，沒想到汝里牽起他的手說：「你就是守護我的警鬼石」，直接表明愛上的是強鐵本人。她更進一步挑逗告白：「少了警鬼石，才可以做這種事！」說完便嘴對嘴主動親吻，讓這場告白戲不只推進劇情，也正式讓這段關係從曖昧升溫到正宮級別。