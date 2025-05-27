大島優子閃電報喜生二寶！　「大手握小手」萌翻…嫁林遣都4年生2娃

記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像女團「AKB48」前成員大島優子27日閃電宣布生下第二胎，並透過社群網站曬出大手牽小手的照片，分享喜訊。而她與演技派男星林遣都於2021年宣布結婚，此前秘密相戀幾乎無人知曉，夫妻倆2023年迎接第一胎孩子，如今再度驚喜宣布迎二寶，夫妻倆婚後依舊低調。

▲大島優子閃電報喜生二寶！ 與林遣都結婚4年生2娃。（圖／翻攝自日網）

大島優子透過IG分享迎接二寶的好消息，母子平安，「感謝照顧我們的醫生們、理解並協助的相關人士，以及支持我的家人、朋友和周圍的人們。期待未來與孩子們一起成長的日子。希望大家能溫暖地守護我們，直到再次見面的日子。」同時她曬出一張大手牽著小手的照片，充滿溫馨氛圍。

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▲大島優子曬照「大手握小手」。（圖／翻攝自日網）

林遣都也透過官方網站，以夫妻名義發表共同聲明，「我們家迎來了一個新的生命。母子都健康平安，得以平靜地度過每一天。感謝一直溫暖守護著我們的大家、以及照顧我們的醫生，理解並協助我們的相關人士，衷心感謝」。

大島優子是童星起家，長大後加入AKB48，屬於人氣成員「神7」之一。她與林遣都秘密戀愛一年，直到2021年7月公開發表結婚喜訊，大眾才首度得知她的愛情歸屬，2023年生下第一胎後，2024年還復出接演日劇《ANTI HERO》（反英雄）、《GO HOME～警視廳身份不明人相談室》，年初1月分享工作照，染了一頭金髮，一度引發日網熱烈討論，當時身穿羽絨外套遮肚，完全沒有透露懷孕消息，對私生活持續低調。